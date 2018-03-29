В среду кемеровский суд рассматривал ходатайства об аресте первых подозреваемых в том, что в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибло так много людей. Одновременно выяснилось интересное: Следственный комитет и МЧС, похоже, имеют разные версии произошедшего.

В среду были арестованы управляющая ТРК Надежда Судденок, технический директор компании-собственника торгового центра ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, сотрудники компании-разработчика системы противопожарной безопасности в ТРК Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин — он, по версии следствия, при получении сигнала о пожаре отключил систему экстренного оповещения посетителей.

Работа следователей в ТЦ "Зимняя вишня" sledcom.ru

Следователи настаивают на том, что в здании произошло короткое замыкание, а за исправность проводки должны были отвечать задержанные сотрудники ТЦ «Зимняя вишня». В МЧС склонны предполагать, что в комплекс кто-то занес открытый огонь. Этой же версии придерживаются и подозреваемые.

Эксперты ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Кемеровской области», как пишет «Коммерсантъ», предоставили руководству МЧС свои предварительные выводы относительно причин пожара: по их данным, возгорание могло произойти из-за «занесения постороннего источника зажигания» либо «открытого огня» в поролоновый наполнитель детского «бассейна» на четвертом этаже ТРЦ. Иными словами, игровую комнату поджог кто-то из посетителей.

Работа следователей в ТЦ "Зимняя вишня" sledcom.ru

Напомним, гендиректор управляющей компании ТРЦ Надежда Судденок говорила, что поджигатель, скорее всего, был из группы местных подростков, которых сотрудники центра неоднократно выгоняли из детской зоны за мелкое хулиганство.

А вот в том, что пожар стал распространяться так быстро, виноваты все-таки службы, которые эксплуатировали ТЦ, считают эксперты МЧС. По их данным, огонь быстро разгорелся, из-за того, что кислород в помещение продолжала поставлять обычная вентиляция, а дым заполнил все пространство, так как была отключена или вовсе не работала система дымоудаления.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в среду, докладывая президенту Владимиру Путину о работе своих подчиненных, сообщил, что по результатам проведенных следственных мероприятий версия о поджоге остается «маловероятной». Он уверен, что она вообще основана только на словах «лиц, привлекаемых к уголовной ответственности», которые хотят переложить эту ответственность на мнимых поджигателей. Таким образом, по всей видимости, первопричиной возгорания Бастрыкин считает все-таки замыкание в проводке.

Владимир Путин с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным kremlin.ru

Свидетели, по данным СК, на допросах уже говорили, что чувствовали запах горелого пластика на четвертом этаже и даже периодически жаловались на легкое задымление помещений — но руководство ТРЦ никаких мер по этому поводу не принимало.

И все же основной же причиной трагедии Бастрыкин назвал «неисправность системы пожарной безопасности» в ТРЦ, за которую как раз отвечала Судденок и другие обвиняемые из числа сотрудников центра.

Между тем прокуратура Кемеровской области начала собственную проверку информацию о непрофессиональных действиях пожарных и спасателей во время пожара в «Зимней вишне». Об этом сообщает «Интерфакс».

Штаб в школе №7, где собрались родственники погибших и пострадавших kemerovo.ru

Жалобы на сотрудников МЧС и правоохранительных органов, по словам представителей ведомства, написали три человека. Все они считают, что бездействие пожарных и полицейских и отсутствие у них необходимых навыков стало причиной гибели людей.

О том, что кемеровчане, потерявшие родных, пожаловались на неэффективные действия пожарных, стало известно еще в среду. Супруги Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова, у которых погибли невестка, дочь и трое внуков, рассказали, что их заявление приняли. Они добавили, что знают еще одну семью, которая написала аналогичное заявление.