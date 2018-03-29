Разные взгляды на одну трагедию
В среду кемеровский суд рассматривал ходатайства об аресте первых подозреваемых в том, что в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибло так много людей. Одновременно выяснилось интересное: Следственный комитет и МЧС, похоже, имеют разные версии произошедшего.
В среду были арестованы управляющая ТРК Надежда Судденок, технический директор компании-собственника торгового центра ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев, сотрудники компании-разработчика системы противопожарной безопасности в ТРК Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин — он, по версии следствия, при получении сигнала о пожаре отключил систему экстренного оповещения посетителей.
Следователи настаивают на том, что в здании произошло короткое замыкание, а за исправность проводки должны были отвечать задержанные сотрудники ТЦ «Зимняя вишня». В МЧС склонны предполагать, что в комплекс кто-то занес открытый огонь. Этой же версии придерживаются и подозреваемые.
Эксперты ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Кемеровской области», как пишет «Коммерсантъ», предоставили руководству МЧС свои предварительные выводы относительно причин пожара: по их данным, возгорание могло произойти из-за «занесения постороннего источника зажигания» либо «открытого огня» в поролоновый наполнитель детского «бассейна» на четвертом этаже ТРЦ. Иными словами, игровую комнату поджог кто-то из посетителей.
Напомним, гендиректор управляющей компании ТРЦ Надежда Судденок говорила, что поджигатель, скорее всего, был из группы местных подростков, которых сотрудники центра неоднократно выгоняли из детской зоны за мелкое хулиганство.
А вот в том, что пожар стал распространяться так быстро, виноваты все-таки службы, которые эксплуатировали ТЦ, считают эксперты МЧС. По их данным, огонь быстро разгорелся, из-за того, что кислород в помещение продолжала поставлять обычная вентиляция, а дым заполнил все пространство, так как была отключена или вовсе не работала система дымоудаления.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в среду, докладывая президенту Владимиру Путину о работе своих подчиненных, сообщил, что по результатам проведенных следственных мероприятий версия о поджоге остается «маловероятной». Он уверен, что она вообще основана только на словах «лиц, привлекаемых к уголовной ответственности», которые хотят переложить эту ответственность на мнимых поджигателей. Таким образом, по всей видимости, первопричиной возгорания Бастрыкин считает все-таки замыкание в проводке.
Свидетели, по данным СК, на допросах уже говорили, что чувствовали запах горелого пластика на четвертом этаже и даже периодически жаловались на легкое задымление помещений — но руководство ТРЦ никаких мер по этому поводу не принимало.
И все же основной же причиной трагедии Бастрыкин назвал «неисправность системы пожарной безопасности» в ТРЦ, за которую как раз отвечала Судденок и другие обвиняемые из числа сотрудников центра.
Между тем прокуратура Кемеровской области начала собственную проверку информацию о непрофессиональных действиях пожарных и спасателей во время пожара в «Зимней вишне». Об этом сообщает «Интерфакс».
Жалобы на сотрудников МЧС и правоохранительных органов, по словам представителей ведомства, написали три человека. Все они считают, что бездействие пожарных и полицейских и отсутствие у них необходимых навыков стало причиной гибели людей.
О том, что кемеровчане, потерявшие родных, пожаловались на неэффективные действия пожарных, стало известно еще в среду. Супруги Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова, у которых погибли невестка, дочь и трое внуков, рассказали, что их заявление приняли. Они добавили, что знают еще одну семью, которая написала аналогичное заявление.