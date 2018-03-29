Международный фестиваль социальной рекламы Lime представляет новую номинацию
Весь мир стремится справиться с социальными проблемами. Поиском их решения сегодня занимаются не только благотворительные фонды и некоммерческие организации, но и представители бизнеса.
Восьмой Международный фестиваль социальной рекламы Lime открывает новую номинацию «Лучшие проекты в сфере социальной ответственности бизнеса»! В этом году впервые в рамках фестиваля пройдет конкурс социальных проектов среди коммерческих организаций.
В рамках этой номинации компании смогут рассказать о собственных инициативах и социальных проектах.
Компании-участники смогут привлечь к себе внимание не только экспертов области социальной рекламы, но и молодежной аудитории – студентов НИУ ВШЭ и других ведущих вузов России. Кроме того, фестиваль Lime неизменно вызывает большой интерес со стороны СМИ, информация о его участниках и победителях широко освещается в прессе.
Принять участие в номинации «Лучшие проекты в сфере социальной ответственности бизнеса» может любая компания, которая ведет социальные проекты.
На конкурс принимаются уже реализованные программы, которые связаны с социально ориентированной деятельностью и направлены на привлечение средств на социальные и благотворительные проекты, привлечение к ним общественного внимания, продвижение благотворительных программ и инициатив в области устойчивого развития.
Работы должны быть представлены в виде кейса, включающего следующие моменты:
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Название проекта
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Сроки
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Проблематика
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Целевая аудитория
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Цели и задачи
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Практические действия
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Результат
Срок подачи работ на конкурс – до 10 мая 2018 г.
Подробная информация о фестивале доступна на нашем сайте Limefestival.ru
Контактная информация: limeafest@hse.ru