Международный фестиваль социальной рекламы Lime представляет новую номинацию

Весь мир стремится справиться с социальными проблемами. Поиском их решения сегодня занимаются не только благотворительные фонды и некоммерческие организации, но и представители бизнеса.

Восьмой Международный фестиваль социальной рекламы Lime открывает новую номинацию «Лучшие проекты в сфере социальной ответственности бизнеса»! В этом году впервые в рамках фестиваля пройдет конкурс социальных проектов среди коммерческих организаций.

В рамках этой номинации компании смогут рассказать о собственных инициативах и социальных проектах.

Компании-участники смогут привлечь к себе внимание не только экспертов области социальной рекламы, но и молодежной аудитории – студентов НИУ ВШЭ и других ведущих вузов России. Кроме того, фестиваль Lime неизменно вызывает большой интерес со стороны СМИ, информация о его участниках и победителях широко освещается в прессе.

Принять участие в номинации «Лучшие проекты в сфере социальной ответственности бизнеса» может любая компания, которая ведет социальные проекты.

На конкурс принимаются уже реализованные программы, которые связаны с социально ориентированной деятельностью и направлены на привлечение средств на социальные и благотворительные проекты, привлечение к ним общественного внимания, продвижение благотворительных программ и инициатив в области устойчивого развития.

Работы должны быть представлены в виде кейса, включающего следующие моменты:

Название проекта

Сроки

Проблематика

Целевая аудитория

Цели и задачи

Практические действия

Результат

Срок подачи работ на конкурс – до 10 мая 2018 г.

Подробная информация о фестивале доступна на нашем сайте Limefestival.ru

Контактная информация: limeafest@hse.ru