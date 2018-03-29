Международный фестиваль социальной рекламы «LIME» открывает новый сезон

Оргкомитет VIII Международного фестиваля социальной рекламы «LIME» объявляет старт нового сезона фестиваля 2018 года. Ежегодно участниками конкурса становятся профессионалы индустрии коммуникаций, а также талантливые студенты и школьники. Мы ждем в своих рядах всех, кто готов предложить миру новое и нестандартное решение социальных проблем. «LIME» уже ищет лауреатов 2018 года!

Традиционно прием работ проводился в 7 номинациях: социальная реклама в пяти предложенных форматах (видео, печать, радио, event, digital), коммерческие проекты

и недавно добавившаяся номинация Street-Art, которая представляет уникальный жанр, позволяющий художнику взаимодействовать со своим зрителем через окружающие его городские реалии. Чтобы побороться за главный приз в номинации Street-Art, необходимо подать заявку и создать граффити на заданную тему на глазах у зрителей и жюри конкурса.

Новацией этого года стало появление восьмой номинации – социальные проекты бизнес-компаний. Работы в этой номинации могут подавать как компании, уже реализовавшие проекты, так и студенты, предлагающие свои идеи для корпораций.

Во всех номинациях авторы работ поднимают наиболее актуальные и общественно значимые вопросы, такие как взаимоотношения в семье, сохранение культурного наследия, волонтерство, инклюзия и толерантность, защита окружающей среды. Приветствуется также рассказ через творчество о проблемах, не оставляющих равнодушным лично автора.

Конкурсанты могут быть уверены в справедливости оценки работ, поскольку баллы выставляются в трех «весовых» категориях: Best Practice (профессионалы), I have a dream (студенты) и Green Light (школьники). Оригинальные идеи и уже воплощенные проекты также рассматриваются отдельно.

Участие в фестивале свободное. После экспертной оценки конкурсных работ членами жюри состоится главное мероприятие Фестиваля – торжественная церемония награждения победителей, включающая в себя мастер-классы, лекции от известных деятелей индустрии и экспресс-креатив.

Срок подачи работ на конкурс – до 15 мая 2018 г.

Подробная информация о фестивале доступна на нашем сайте Limefestival.ru

Контактная информация: limeafest@hse.ru