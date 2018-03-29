Российская оппозиция: ждать ли перемен
Существующая в России система политических партий может претерпеть изменения, не исключен даже переход к двухпартийной системе, полагают политологи. Разговоры об этом стали вестись особенно активно после выборов президента России, состоявшихся 18 марта 2018 года. Кандидаты от партий, участвовавших в выборах, показали не слишком высокие результаты, хотя многих из этих партий планируют в дальнейшем участвовать в выборах в Государственную Думу и региональных выборах.
Напомним, на выборах главы государства 18 марта победил президент России Владимир Путин, который участвовал в них в качестве самовыдвиженца. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин (который, впрочем, не входит в партию). Как пишет газета «Ведомости», Коммунистическая партия не отказалась от мысли и далее использовать его потенциал, пусть и на выборах менее масштабных — по сведениям издания, КПРФ готова выдвинуть его своим кандидатом на выборах губернатора Московской области.
В отличие от КПРФ, обновившей таким образом свое «лицо», ЛДПР на выборах президента была достаточно традиционно представлена лидером партии Владимиром Жириновским, занявшим в результате третье место. По оценке ряда политологов, фактически, сейчас от ЛДПР и не мог бы выдвигаться другой кандидат. В связи с этим СМИ задаются вопросом, каким образом или на какого человека ЛДПР могла бы заменить Жириновского.
В этом вопросе политологи расходятся во мнениях, убедилось интернет-издание Znak.com, однако они сходятся в том, что ЛДПР представляет собой типичную лидерскую партию, и без яркой фигуры во главе она потеряет свой электорат.
Кандидаты от других партий, участвовавшие в выборах, не набрали сколько-нибудь серьезного количества голосов, и во время избирательной кампании партии, которые они представляли, в основном были не слишком активны.
Вполне понятно, что нынешняя партийная система будет меняться; не исключен даже переход к двухпартийной системе, полагает Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации.
«Есть очевидное наблюдение, что нынешняя партийная система не соответствует текущей ситуации, которая уже серьезно изменилась и еще будет меняться. Систему эту будут реформировать, власть на это настроена. Как будут реформировать, пока большой вопрос. Ходят слухи, что будет создаваться двухпартийная система, и тогда в ней места для либеральных партий не окажется: будут, скорее всего, центристская партия и какая-то левая партия», — такое мнение высказал он в разговоре с «Полит.ру».
Побеседовать с «Полит.ру» подробнее о том, есть ли признаки, свидетельствующие о возможности таких перемен, согласился Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. По его мнению, в России сейчас действует, что называется, полуторопартийная система, так как партией власти в обозримом будущем по-прежнему будет оставаться ЕР.
«Сейчас у нас есть "Единая Россия", партия власти, и разного рода партии, которые исполняют роль оппозиции или реально являются ею. И я не думаю, что наша политическая система в ближайшее время эволюционирует до того, что партия власти начнет меняться, то есть что эту роль станет играть то одна партия, то другая. Полагаю, "Единая Россия" в ближайшее время будет оставаться партией власти и будет в большинстве. У нее просто могут быть то более, то менее сильные оппоненты.
Такая система не называется двухпартийной, она называется полуторапартийной. Есть одна партия — и еще "половинка". Причем под "половинкой" имеется в виду много разных партий, слабых или же слабых плюс одна сильная (и сильными могут становиться в разное время разные партии). Сейчас вторая по своему значению партия — это КПРФ. Но ее нельзя сопоставлять с "Единой Россией", здесь разница сущностная.
КПРФ все же не занимает какое-то особое положение. Отрыв "Единой России" от нее столь велик, в том числе по влиянию, а не только по набранному количеству голосов, что КПРФ, конечно, все же относится к категории "других партий". Может, ее можно считать первой среди них, но вот занять место партии власти она сейчас не может. Это принципиальный момент.
Скорее всего, в ближайшее время власть не пойдет на такой риск, как передача власти всерьез. Будут ссылаться на неподготовленность партий, на отсутствие у них кадров, опыта, а по сути, будут бояться потерять контроль над системой. Поэтому "Единая Россия" все равно будет доминировать; возможно, как я уже говорил, разве что усиление других партий (в первую очередь, видимо, КПРФ; хотя, как показали выборы, усиления этого не происходит — скорее, наоборот).
Думаю, что такое положение не соответствует потенциалу КПРФ; о нем и о причинах, по которым он не был реализован, идет речь в недавно подготовленном докладе Центра экономических и политических реформ.
Вообще партии делятся на те, которые получают государственное финансирование, и те, которые его не получают. У тех, что его получают, есть своего рода "запас жизни" — чисто материальный. Моральный запас у них может быть и давно исчерпан, а материальный — нет. В результате они существуют в качестве полуфантомных сущностей, которые непонятно чем занимаются, но при этом присутствуют в телевизоре, в виртуальном информационном пространстве, а физически присутствуют в Думе и в регионах.
Пока у них это финансирование есть, им достаточно легко преодолевать 5%-ый барьер — и снова оказываться в Думе, и снова получать финансирование. Так может продолжаться почти бесконечно долго, поэтому мы сейчас наблюдаем очень сильный моральный упадок партий, а материального упадка практически нет. В подобном полузомбическом состоянии они могут находиться и впредь.Им необязательно как-то обновляться, чтобы существовать дальше — достаточно делать некоторый минимум, чтобы совсем не умереть.
Достаточно делать минимум: поддерживать в регионах, которые способны вести политическую игру, и возобновляться в Госдуме. Хотя у них и наблюдается "сползание" — процентов на выборах они набирают все меньше и меньше, но до того, чтобы дойти до границы в 5% им еще достаточно далеко, так что они, как понимаю, пока спокойны. О будущем, конечно, думаю, но без особого напряжения.
А вот те партии, которые не в Думе и не имеют государственного финансирования, находятся в более сложном положении. Оно зависит от спонсоров и от способности где-то приобретать ресурсы. Партии, у которых ресурсы есть (например, "Яблоко"), могут еще существовать некоторое время. Но их положение менее устойчиво, чем у имеющих госфинансирование —они гораздо больше подвержены рискам. Ну, а что касается тех, у кого и этого нет, то там и партий-то особенно не найти. Они очень маргинальны.
Так же сложно появиться и новому проекту. Потому что для попадания в Думу нужно сразу вложить колоссальные ресурсы, а никто из спонсоров особо на это не готов. Без этого же в Думу не пройти и финансирования не получить — вот почему и задерживаются все стартапы. Единственный из уже известных стартапов, который может получиться в ближайшее время, — это стартап Собчак с Гудковым.
Теоретически он может найти ресурс и попытаться пробиться в Госдуму и получить финансирование. Но успех тут будет зависеть от очень многих факторов: поверят ли в это спонсоры, будет ли государство поддерживать этот проект (без этого ничего не получится), поверят ли в него избиратели и будут ли голосовать за него. Ну, пока Собчак последнее не удалось: на выборах президента она не сумела и до 3% голосов дойти.
Чем определяется успех у избирателей? В первую очередь тем, какая именно фигура пришла, узнаваема ли она, пользуется ли она стартовым доверием. Затем — тем, как проведена кампания, что именно заявляет кандидат. И, кроме того, нужно время! Даже если человека знают, люди не сразу станут доверять ему. Но все же в целом "эффект новых лиц" сейчас может срабатывать.
Так что поле открыто, туда еще могут заходить новые игроки и тоже начинать свои проекты. Не исключено, что помимо проекта Собчак и Гудкова, возникнут и другие. Но в то же время играть на этом поле очень сложно», — сказал Николай Миронов.