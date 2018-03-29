Существующая в России система политических партий может претерпеть изменения, не исключен даже переход к двухпартийной системе, полагают политологи. Разговоры об этом стали вестись особенно активно после выборов президента России, состоявшихся 18 марта 2018 года. Кандидаты от партий, участвовавших в выборах, показали не слишком высокие результаты, хотя многих из этих партий планируют в дальнейшем участвовать в выборах в Государственную Думу и региональных выборах.

Напомним, на выборах главы государства 18 марта победил президент России Владимир Путин, который участвовал в них в качестве самовыдвиженца. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин (который, впрочем, не входит в партию). Как пишет газета «Ведомости», Коммунистическая партия не отказалась от мысли и далее использовать его потенциал, пусть и на выборах менее масштабных — по сведениям издания, КПРФ готова выдвинуть его своим кандидатом на выборах губернатора Московской области.

П.Грудинин, С.Бабурин на встрече с Владимиром Путиным / kremlin.ru

В отличие от КПРФ, обновившей таким образом свое «лицо», ЛДПР на выборах президента была достаточно традиционно представлена лидером партии Владимиром Жириновским, занявшим в результате третье место. По оценке ряда политологов, фактически, сейчас от ЛДПР и не мог бы выдвигаться другой кандидат. В связи с этим СМИ задаются вопросом, каким образом или на какого человека ЛДПР могла бы заменить Жириновского.

В этом вопросе политологи расходятся во мнениях, убедилось интернет-издание Znak.com, однако они сходятся в том, что ЛДПР представляет собой типичную лидерскую партию, и без яркой фигуры во главе она потеряет свой электорат.

Кандидаты от других партий, участвовавшие в выборах, не набрали сколько-нибудь серьезного количества голосов, и во время избирательной кампании партии, которые они представляли, в основном были не слишком активны.

Вполне понятно, что нынешняя партийная система будет меняться; не исключен даже переход к двухпартийной системе, полагает Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

Павел Салин

«Есть очевидное наблюдение, что нынешняя партийная система не соответствует текущей ситуации, которая уже серьезно изменилась и еще будет меняться. Систему эту будут реформировать, власть на это настроена. Как будут реформировать, пока большой вопрос. Ходят слухи, что будет создаваться двухпартийная система, и тогда в ней места для либеральных партий не окажется: будут, скорее всего, центристская партия и какая-то левая партия», — такое мнение высказал он в разговоре с «Полит.ру».

Побеседовать с «Полит.ру» подробнее о том, есть ли признаки, свидетельствующие о возможности таких перемен, согласился Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. По его мнению, в России сейчас действует, что называется, полуторопартийная система, так как партией власти в обозримом будущем по-прежнему будет оставаться ЕР.

«Сейчас у нас есть "Единая Россия", партия власти, и разного рода партии, которые исполняют роль оппозиции или реально являются ею. И я не думаю, что наша политическая система в ближайшее время эволюционирует до того, что партия власти начнет меняться, то есть что эту роль станет играть то одна партия, то другая. Полагаю, "Единая Россия" в ближайшее время будет оставаться партией власти и будет в большинстве. У нее просто могут быть то более, то менее сильные оппоненты.

Такая система не называется двухпартийной, она называется полуторапартийной. Есть одна партия — и еще "половинка". Причем под "половинкой" имеется в виду много разных партий, слабых или же слабых плюс одна сильная (и сильными могут становиться в разное время разные партии). Сейчас вторая по своему значению партия — это КПРФ. Но ее нельзя сопоставлять с "Единой Россией", здесь разница сущностная.

КПРФ все же не занимает какое-то особое положение. Отрыв "Единой России" от нее столь велик, в том числе по влиянию, а не только по набранному количеству голосов, что КПРФ, конечно, все же относится к категории "других партий". Может, ее можно считать первой среди них, но вот занять место партии власти она сейчас не может. Это принципиальный момент.

Акция КПРФ "Красный Октябрь" / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Скорее всего, в ближайшее время власть не пойдет на такой риск, как передача власти всерьез. Будут ссылаться на неподготовленность партий, на отсутствие у них кадров, опыта, а по сути, будут бояться потерять контроль над системой. Поэтому "Единая Россия" все равно будет доминировать; возможно, как я уже говорил, разве что усиление других партий (в первую очередь, видимо, КПРФ; хотя, как показали выборы, усиления этого не происходит — скорее, наоборот).

Думаю, что такое положение не соответствует потенциалу КПРФ; о нем и о причинах, по которым он не был реализован, идет речь в недавно подготовленном докладе Центра экономических и политических реформ.

Вообще партии делятся на те, которые получают государственное финансирование, и те, которые его не получают. У тех, что его получают, есть своего рода "запас жизни" — чисто материальный. Моральный запас у них может быть и давно исчерпан, а материальный — нет. В результате они существуют в качестве полуфантомных сущностей, которые непонятно чем занимаются, но при этом присутствуют в телевизоре, в виртуальном информационном пространстве, а физически присутствуют в Думе и в регионах.

В.Жириновский на встрече в Кремле / kremlin.ru

Пока у них это финансирование есть, им достаточно легко преодолевать 5%-ый барьер — и снова оказываться в Думе, и снова получать финансирование. Так может продолжаться почти бесконечно долго, поэтому мы сейчас наблюдаем очень сильный моральный упадок партий, а материального упадка практически нет. В подобном полузомбическом состоянии они могут находиться и впредь.Им необязательно как-то обновляться, чтобы существовать дальше — достаточно делать некоторый минимум, чтобы совсем не умереть.

Достаточно делать минимум: поддерживать в регионах, которые способны вести политическую игру, и возобновляться в Госдуме. Хотя у них и наблюдается "сползание" — процентов на выборах они набирают все меньше и меньше, но до того, чтобы дойти до границы в 5% им еще достаточно далеко, так что они, как понимаю, пока спокойны. О будущем, конечно, думаю, но без особого напряжения.

А вот те партии, которые не в Думе и не имеют государственного финансирования, находятся в более сложном положении. Оно зависит от спонсоров и от способности где-то приобретать ресурсы. Партии, у которых ресурсы есть (например, "Яблоко"), могут еще существовать некоторое время. Но их положение менее устойчиво, чем у имеющих госфинансирование —они гораздо больше подвержены рискам. Ну, а что касается тех, у кого и этого нет, то там и партий-то особенно не найти. Они очень маргинальны.

Так же сложно появиться и новому проекту. Потому что для попадания в Думу нужно сразу вложить колоссальные ресурсы, а никто из спонсоров особо на это не готов. Без этого же в Думу не пройти и финансирования не получить — вот почему и задерживаются все стартапы. Единственный из уже известных стартапов, который может получиться в ближайшее время, — это стартап Собчак с Гудковым.

Ксения Собчак на встрече в Кремле / kremlin.ru

Теоретически он может найти ресурс и попытаться пробиться в Госдуму и получить финансирование. Но успех тут будет зависеть от очень многих факторов: поверят ли в это спонсоры, будет ли государство поддерживать этот проект (без этого ничего не получится), поверят ли в него избиратели и будут ли голосовать за него. Ну, пока Собчак последнее не удалось: на выборах президента она не сумела и до 3% голосов дойти.

Чем определяется успех у избирателей? В первую очередь тем, какая именно фигура пришла, узнаваема ли она, пользуется ли она стартовым доверием. Затем — тем, как проведена кампания, что именно заявляет кандидат. И, кроме того, нужно время! Даже если человека знают, люди не сразу станут доверять ему. Но все же в целом "эффект новых лиц" сейчас может срабатывать.

Так что поле открыто, туда еще могут заходить новые игроки и тоже начинать свои проекты. Не исключено, что помимо проекта Собчак и Гудкова, возникнут и другие. Но в то же время играть на этом поле очень сложно», — сказал Николай Миронов.