Англоязычные СМИ обсуждают подтвердившийся визит северокорейского руководителя Ким Чен Ына в Китай. Эта тема интересует комментаторов, прежде всего, в контексте возможных переговоров между КНДР и США о сворачивании северокорейской ядерной программы.

В среду Китай раскрыл интригу северокорейского визита, подтвердив, что Ким Чен Ын в самом деле приезжал в Пекин и встречался там с китайским президентом Си Цзиньпином, пишет The Economist. Как и в случае с предыдущим руководителем КНДР Ким Чен Иром, подтверждение последовало только после того, как Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян. Однако перспективы переговоров с США о сворачивании ядерной программы по-прежнему остаются неопределенными. Впрочем, некоторые вещи этот визит всё же прояснил.

Поездка Ким Чен Ына в Пекин подчеркивает стратегическое значение Китая в поддержании мира в регионе. Отношения между Китаем и его «младшим братом», как там называют КНДР, стали очень напряженными из-за развития северокорейской ядерной программы. Китай начал намекать на то, что в современном мире никакая страна не может по-настоящему самоизолироваться. Си Цзиньпин даже отправлял в КНДР дипломата, но Ким Чен Ын тогда отказался с ним встречаться. Однако ухудшение отношений не означает их прерывания. По итогам нынешнего визита, Си Цзиньпин высказывался в примирительном тоне и хвалил КНДР за усилия по улучшению ситуации на Корейском полуострове.

Ким Чен Ын на параде

В своем роде этот визит означает некоторую стабилизацию в отношениях. Некоторое недоумение у Китая вызвал эпизод, когда в начале марта Ким Чен Ын заявил о готовности вступить в прямые переговоры с президентом США Дональдом Трампом, и Трамп выразил встречную готовность. Тогда в Пекине забеспокоились что Китай могут вообще исключить из переговоров. Это было бы очень нежелательным поворотом событий. Помимо того, что нехорошо оставлять в стороне регионального лидера, Китай использует КНДР, чтобы торговаться с США. А если этот рычаг у него отнять, то ему ничего не останется, кроме торговой войны.

Теперь, благодаря визиту Ким Чен Ына тревога несколько улеглась. Во-первых, КНДР показала, что осознает необходимость согласовывать свои действия с Китаем. Во-вторых, Китай теперь оказался страхующей силой: если что-нибудь в переговорах между КНДР и США пойдет не так (а это весьма вероятно), то он в любой момент может выступить посредником. С точки зрения КНДР, в свою очередь, этот визит выглядит как подтверждение того, что Китай остается ее главным союзником и готов ее поддерживать во время рискованной дипломатии.

Продавцы флажков КНДР и Китая во время визита Ким Чен Ына

Трамп готовится к победе, комментирует BBC. Под победой понимается успешное проведение переговоров с Ким Чен Ыном о ядерной программе. Американская президентская администрация в публичных проявлениях тоже пытается излучать уверенность по поводу вероятной встречи. Однако директор ЦРУ уже собирается обсуждать ситуацию в Пентагоне, а министр обороны США готовит планы действия на случай чрезвычайных обстоятельств. Подробности готовящейся встречи пока не раскрываются: нынешний Белый дом любит выдерживать интригующие паузы. Между тем, на подготовку осталось всего несколько недель, подчеркивает автор. Визит Ким Чен Ына в Китай ознаменовал начало обратного отсчета.