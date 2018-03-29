В работе мессенджера «Телеграм» произошел массовый сбой — пользователи не могли отправлять и получать сообщения, а у некоторых даже не получалось загрузить программу. Не работали и мобильное приложение, и программа для настольных компьютеров, и веб-версией сервиса. Работа «Телеграма» была восстановлена только через три часа.

В официальном аккаунте «Телеграма» в твиттере сразу подтвердили сбой в работе мессенджера. «Мы выясняем причины сбоя и надеемся в скором времени вернуть вас в онлайн», — говорится в сообщении.

Павел Дуров TechCrunch/flickr.com

Владелец «Телеграма» Павел Дурова написал, что проблемы были связаны с отключением электроэнергии в одном из дата-центров, который компания использует в Европе. По его словам, многое зависит от того, когда силовое оборудование будет восстановлено — но конкретных или хотя бы ориентировочных сроков не назвал.

По данным сервиса Downdetector, пользователи сообщали о проблемах с мессенджером в том числе в России, Украине, Белоруссии, Узбекистане, а также в Нидерландах и Италии.

Отключение «Телеграма», по крайней мере в России, стало поводом для достаточно очевидных шуток. Даже Роскомнадзор, который собирается заблокировать мессенджер на территории России, начал оправдываться. «Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте — мы тут ни при чем», — говорится в официальном твиттере ведомства.

Сбой в работе «Телеграма» — проблема не только для тех, кто привык использовать его для общения с друзьями. Эта платформа стала для многих основой бизнеса или, во всяком случае, заметно помогает. Дело в том, что Павел Дуров и его разработчики изначально строили сервис таким образом, чтоб он был удобен не только частным лицам, но и компаниям. В итоге именно в «Телеграме» каждый желающий может за несколько часов сделать бота, за минуту создать собственный канал и т.д.

Если «Телеграм» так и не заработает, то под вопросом окажется существование десятков средств массовой информации, которые сейчас работают в формате «телеграм-каналов». Они не зарегистрированы в РКН или других ведомствах, но являются полноценными медиа, с редакцией и тысячами или даже десятками тысяч читателей.

«Телеграм» используется как торговая площадка — причем не только наркодиллерами, как некоторым может показаться.

«Телеграм» часто является самым удобным и быстрым способом связаться со службой поддержки многих компаний.

Работа и смартфон Simple Texting/flickr.com

Последний сбой в работе сервиса произошел 5 марта. Тогда мессенджер сообщал, что проблемы коснулись пользователей в Европе и в странах Ближнего Востока и Африки. Тогда он был непродолжительным, через 46 минут после сообщения о сбое работа сервиса была восстановлена.

Еще один сбой был зафиксирован 20 февраля. Так, перебои были зафиксирован в веб-версии приложения, и в мобильных приложениях Telegram и Telegram X. Павел Дуров объяснял сбои в работе программы «сумасшедшим ростом» трафика.