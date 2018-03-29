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29 марта 2018, 18:00

Топ новостей 29 марта

Подготовка пилотируемого корабля Dragon американской компании SpaceX
Подготовка пилотируемого корабля Dragon американской компании SpaceX
spacex.com

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня нашли живыми троих «пропавших без вести» после пожара в Кемерово, появились данные об очаге возгорания в «Зимней вишне», криминальный авторитет Шакро Молодой получил почти десять лет колонии строгого режима.

Трое пропавших без вести при пожаре в Кемерово оказались живы

Три человека, пропавших без вести во время пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», нашлись, они живы, сообщает Следственный комитет. «Таким образом, в настоящее время следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в ТРЦ», — говорится в сообщении.

Источник в МЧС назвал очаг возгорания в «Зимней вишне»

 
Акция памяти о погибших в Кемерово / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, жертвами которого стали 64 человека, начался с возгорания в скрытой полости между третьим и четвертым этажами в районе батутного центра.

В Кемерово назвали причину блокировки дверей в кинотеатре ТЦ

 
Последствия пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" / YouTube.com

Житель Кемерово Игорь Востриков, который потерял при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 25 марта всю семью, записал видеообращение, в котором рассказал, что получил доступ к камерам наблюдения ТЦ. По утверждению Вострикова, камеры запечатлели, как некий мужчина запер дверь в один из залов кинотеатра: «Люди выбегали, но остались только в зале, где шел мультик. Дети промедлили и когда они добрались к выходу, в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели туда не прибыли». При этом сам мужчина, утверждает Востриков, сумел спастись из горящего ТЦ.

Замглавы бурятского МЧС задержан за взятку при пожарной проверке

 
Дмитрий Унгаев, МЧС

В Бурятии задержан замначальника республиканского главка МЧС Дмитрий Унагаев. Его подозревают в получении взятки «за общее покровительство» при осуществлении пожарного надзора. По версии следствия, Унагаев через посредника получил «свыше 177 тысяч рублей» от директора коммерческой организации. Напомним, президент России Владимир Путин в ходе поездки в Кемерово, где в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» при пожаре 25 марта погибли 64 человека, поручил дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию, подчеркнув: «Без денег справку нельзя получить, а за деньги все что угодно подпишут».

Роскомнадзор заявил о непричастности к сбою Telegram

Роскомнадзор не имеет отношения к сбою в работе Telegram, сообщает пресс-служба ведомства. Мессенджер перестал работать около 11:00 мск. По словам основателя Telegram Павла Дурова, проблемы вызвало отключение питания на серверах.

Шакро Молодой получил 9 лет и 10 месяцев колонии

 
Захарий Калашов (слева) на оглашении приговора / /mskagency.ru

Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой), признанный виновным в вымогательстве, приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Шакро обвиняют в вымогательстве по двум эпизодам.

Песков ответил на вопрос об отставке Тулеева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов появившееся ранее в СМИ сообщения о том, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев покинет свой пост до конца весны. Песков заявил: «На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости. Вы знаете, что никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даем соответствующую информацию».

Олега Анофриева похоронят в Одинцовском районе Подмосковья

Народного артиста России Олега Анофриева похоронят 30 марта на Аксиньинском кладбище в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом сообщила дочь артиста Мария Анофриева.

Российский космонавт отправится к МКС на корабле SpaceX

 
Космодром SpaceX с ракетой Falcon Heavy

В экипаж пилотируемого корабля Dragon американской компании SpaceX планируется включить российского космонавта. Корабль доставит людей на МКС. Об этом говорится в опубликованном на докладе НАСА. Сейчас людей на МКС доставляют только российские корабли «Союз».

В Тверской области отказались принимать мусор из Москвы

Из-за закрытия нескольких мусорных полигонов в Подмосковье столичные власти обсуждают возможность вывоза мусора в соседние регионы. В Тверской области уже отказались от предложения строительства на своей территории новых мусорных полигонов.

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