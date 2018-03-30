Недавно «Амазон» привлек к себе внимание СМИ тем, что обогнал Alphabet в рейтинге самых дорогих в мире компаний. Эти новости обсуждались в контексте скандала, разгоревшегося вокруг «Фейсбука» и затронувшего также и прочие компании, живущие за счет сбора пользовательских данных и распространения рекламы. Тогда говорили, что у «Амазона» по сравнению с другими техногигантами есть то преимущество, что он занимается не рекламой, а торговлей.

Теперь «Амазон» снова оживленно обсуждается, но уже в связи с тем, что им заинтересовался президент США Дональд Трамп, и интерес этот не очень доброжелательный. Трамп обвиняет «Амазон» в том, что он платит недостаточно налогов, а также в дурном влиянии на экономику. «А отличие от других, - написал он в своем Твиттере, - они платят мало (а то и вообще не платят) налогов правительствам штатов и местным правительствам, используют нашу почтовую систему в качестве своего курьера (нанося тем самым огромный ущерб США) и вытесняют из бизнеса тысячи розничных торговцев». По итогам сообщений о критике Трампа акции «Амазона» несколько упали в цене.

Если Трамп хочет придраться к «Амазону», комментирует CNBC, то он выбрал неправильный предлог. Придираться надо не из-за налогов, а из-за Китая. По всей видимости, отмечает автор, Трамп затаил недоброе против «Амазона» еще со времен предвыборной кампании. Дело в том, что глава «Амазона» Джефф Безос также владеет сейчас и газетой Washington Post, которая во время той кампании вела очень агрессивную агитацию против Трампа.

Дональд Трамп Gage Skidmore/flickr.com

Ввиду такой целенаправленной неприязни, отмечает автор, может показаться странным, что Трамп не использует в своих претензиях свою любимую тему торговли, которая в применении к «Амазону» была бы весьма уместна. Дело в том, что «Амазон» - это хрестоматийный пример торгового дисбаланса между США и Китаем. Китайским производителям легко направлять свои товары на склады и платформу «Амазона» благодаря субсидиям в сфере доставки, которые распространяются на товары из Китая, а также предусмотренным программам самого «Амазона» с целью привлечения к его системе мелких предпринимателей.

Эти практики «Амазона» уже давно раздражают американских бизнесменов, которые недовольны тем, что в систему с легкостью попадает продукция конкурентов, создаваемая зачастую с нарушением прав интеллектуальной собственности. И если у них есть механизмы для борьбы с подделками в США, то для иностранных подделок таких возможностей нет. Таким образом, одна из главных их претензий к «Амазону» в том, что он даже не пытается принудить своих иностранных клиентов к соблюдению американских законов.

Согласно одному исследованию, в прошлом году убытки производителей от распространения подделок через онлайн-магазины составили в общей сложности $323 млрд. С учетом такого накала страстей в этой области, а также последних событий в сфере торговых отношениях между Китаем и США, считает автор, странно, что Трамп до сих пор даже не упомянул эту проблему.

Bloomberg рассуждает о том, какие меры Трамп на самом деле мог бы применить к «Амазону». Например, можно было бы начать настаивать на том, чтобы «Амазон» всё же платил налоги штатам за посредничество в продаже товаров третьих лиц. Или можно было бы увеличить стоимость услуг почтовой системы за доставку товаров. Также можно было бы постараться сделать так, чтобы «Амазон» не выиграл многомиллиардный контракт с Пентагоном по облачным услугам.

Глава Пентагона Эш Картер с основателем и главой "Амазона" Джеффом Безосом в 2016 году James N. Mattis/flickr.com

Но это всё теоретические возможности. На практике это потребовало бы согласования с министерством юстиции и Федеральной торговой комиссией США, на которое могут уйти годы. А внесение изменений в правила налогообложения потребовало бы сотрудничества с конгрессом, который и так уже только что внес налоговые поправки, и это стоило ему больших усилий.