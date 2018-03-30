Вена готова выступить посредником в урегулировании отношений России и Запада, ухудшившихся на фоне истории с отравлением бывшего полковника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Ранее Австрия отказалась высылать российских дипломатов, как это предлагала сделать Великобритания, считающая Россию ответственной за отравление.

Напомним, Сергей Скрипаль, проживающий в британском городе Солсбери, 4 марта был найден без сознания с признаками отравления. В таком же состоянии пребывала находившаяся рядом с ним Юлия Скрипаль, его дочь, приехавшая из России. Скрипали были госпитализированы; установлено, что они были отравлены веществом класса нервно-паралитических веществ. Как заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, это вещество создано в России.

Микроскоп. Исследования / pixabay.com

С признаками отравления тем же веществом в больницы попали еще около двух десятков человек, случайно оказавшихся рядом со Скрипалями или контактировавших с ними. Великобритания уверена, что вину за происшедшее следует возложить на Россию, и подчеркивает, что после применения запрещенного химического оружия в отношении британских подданных отношения между странами не могут поддерживаться на прежнем уровне. Она приняла решение выслать группу российских дипломатов и призвала другие страны последовать ее примеру.

Австрия выразила солидарность с Великобританией по поводу расследования дела об отравлении в Солсбери. Однако 23 марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена не станет высылать дипломатов, так как хочет сохранить каналы для диалога с Россией, сообщает информационное агентство ТАСС. А 26 марта, когда по примеру Великобритании почти все страны ЕС, а также Украина, Австралия, Канада и США объявили о решении выслать российских дипломатов, Вена подтвердила, что никого высылать не намерена.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль /(СС) wikimedia.org

27 марта глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Великобритания и Организация по запрещению химического оружия не представили 100% доказательств причастности России к делу Скрипаля, поэтому Австрия придерживается отказа от высылки российских дипломатов. А 28 марта стало известно, что Англия пыталась надавить на Австрию в этом вопросе. В частности, посол Великобритании в Австрии многократно выражал демарш Вене из-за этого отказа, сообщило Австрийское агентство печати, ссылаясь на главу МИД Австрии Карин Кнайсль.



Австрия намерена наводить мосты между Востоком и Западом, заявил на своей официальной странице в Twitter канцлер Курц. Готовность Вены стать посредником в деле урегулирования отношений подтвердила и глава МИД Австрии Кнайсль.

Москва отреагировала на это: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Вены о посредничестве вполне может быть востребовано, так как для урегулирования отношений с Великобританией важна всякая помощь. «В ситуации с Великобританией, конечно, востребована любая роль, любой голос, который сподвигнет британских визави к, скажем так, адекватности в этом деле», — приводит информационное агентство РИА Новости слова Пескова.

Прокомментировать для «Полит.ру» происходящее согласился Илья Гращенков, президент Центра развития региональной политики. По его мнению, подобный подход Вены не является удивительным, учитывая результаты парламентских выборов. К тому же Австрия не является сторонником евроинтеграционной модели, при которой все решения принимаются ЕС.

Илья Гращенков

«Поскольку на выборах в нижнюю палату парламента Австрии одержала победу, можно сказать, партия наших друзей, то такое решение Вены неудивительно. Вообще Австрия — одна из немногих стран, где по итогу прошедших выборов в парламенте сформировалось действительно пророссийское большинство.

Плюс Австрия занимает в Евросоюзе позиции, схожие с Чехией: они отходят немного в сторону от евроинтеграционной модели, завязанной на принятии решений Брюсселем, и пытаются прийти к некоей национальной автономии. Думаю, вот на этом и основано "особое мнение" Австрии.

И, полагаю, Австрия действительно может быть посредником, поскольку из всех стран, где пророссийские силы на выборах показали весомый результат, только в Австрии они победили и сформировали "евронезависимое" правительство. Так что, видимо, она действительно может претендовать на роль омбудсмена в этом процессе.

Будут ли к Австрии прислушиваться в ЕС в случае ее перехода к этой роли? Думаю, да. Потому что хоть это и не сильнейшая экономика, но это влиятельный финансовый центр типа Швейцарии. Так что да, Австрия обладает определенным авторитетом для того, чтобы выступать неким центром переговоров.

Австрия. Вена. Скульптурная композиция / pixabay.com

Вчера я как раз говорил, что России пора от симметричных ответов, ни к чему не приводящих, переходить к усилению общественной дипломатии и к философии Ганди "непротивление злу насилием". Потому что если постоянно потрясать ракетами и на шестерых высланных послов высылать уже из России шестерых, то в итоге мы останемся в одиночестве.

Так что очень хорошо, что в Кремле понимают: Австрия нам — друг и союзник. Но надо понимать: это не вся Австрия, а ее правительство и ее правящая партия. То есть ситуация может и поменяться, надо ловить момент и использовать его, пока есть что использовать», — сказал Илья Гращенков.

По данным газеты «Коммерсантъ», в настоящее время известно о высылке не менее чем 150 дипломатов из 27 стран.