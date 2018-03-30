Аферист в большой политике

Как результаты выборов связаны с «детьми лейтенанта Шмидта»

Выборы президента прошли менее двух недель назад, а о них, кажется, все уже забыли — кроме, конечно, политологов, которые продолжают анализировать их итоги и пытаются понять, кому они оказались выгодны.

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Выборы президента прошли менее двух недель назад, а о них, кажется, все уже забыли — действительно, 18 марта было еще до «газовой атаки» свалки на Волоколамск и до трагедии в Кемерово. Политологи, тем не менее, продолжают анализировать результаты голосования.

Например, российский ЦИК по традиции публикует очень подробные данные результатов голосования, с детализацией вплоть до избирательного участка, это позволяет строить математические обоснования наличия (или отсутствия) вбросов голосов и прочих фальсификаций. Теперь в дискуссии принимает участие даже первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко.

Другой интересный предмет анализа — «забастовка избирателей», которую организовал оппозиционный политик Алексей Навальный. Сам он утверждает, что она оказалась крайне успешной. А вот, например, политолог и социолог, президент российского исследовательского центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский уверен, что она была контрпродуктивной.



Действительно: в 2013 году на выборах мэра в столице за Навального проголосовали примерно 9% от списочного состава избирателей, если, как утверждает политик, его поддержка за это время только возросла, то можно взять за основу цифру в 10% сторонников — именно столько людей могли бы не прийти на выборы по призыву Навального. Однако реальность оказалась иной: в 2012 году явка в Москве составила 58,1%, а в 2018 — 59,8%, то есть даже выше, на 1,7 п.п.

В Московской области, где сторонники Навального тоже должны быть, картина похожая: явка выросла на 2,2 п.п., с 61,3% до 63,5%.

Сам по себе провал «забастовки избирателей» мало о чем говорит, в конце концов не каждый политический проект должен быть успешен. Интересно другое: у Тульского создалось впечатление, что Навальный, с одной стороны, призывая граждан не приходить на участки, с другой агитировал за него. Например, в самом начале марта, менее чем за три недели до дня голосования, Навальный опубликовал результаты опроса, который провел его ФБК 16-22 февраля. По этим данным явка на выборах должна была составит 80%, а Путин должен получить 82% голосов. «И это при том, что даже получающий официальные заказы от Кремля ФОМ в опросе 24-25 февраля обнаружил лишь 64,3% россиян, точно собирающихся голосовать, а за Путина — 78,9% от определившихся», — пишет Тульский.

«И ровно такая ситуация с "соцопросами Навального" складывается буквально постоянно — в т. ч. во время кампании в Госдуму-2016 именно "социологи Навального" давали "Единой России" наибольшие рейтинги из всех социологов», — пишет политолог.

Разбираясь с тем, почему Навальный так делает, Тульский ссылается на доклад «Анонимных политологов», который был опубликован за пару дней до выборов. Один из подзаголовков гласит: «Навальный как инструмент внутриэлитной борьбы за кресло премьера», помимо прочего там рассказывается о Юрие Яковлевиче Лившице — крайне своеобразном человеке, который, возможно, служит связкой Навального и тех, от кого он получает информацию.

«Юрий Лившиц — … один из основных заказчиков Навального, который был у него еще на заре его деятельности в качестве оппозиционного политика и разоблачителя. Тем не менее это и по сей день мало кому известный человек, который неожиданно материализовался рядом с Навальным сейчас. Сразу можно отметить, что у Лившица есть свой фирменный стиль, который он позаимствовал у Остапа Бендера в "Золотом теленке", где речь идет о детях лейтенанта Шмидта. Он отчетливо понимает, что люди невнимательны, верят в большие названия и крутые фамилии. Юрий Лившиц любил тогда выдавать себя за брата министра финансов РФ, а затем вице-президента "Русского алюминия" Александра Лившица. В эфире "Эхо Москвы" Александр Лившиц заявил: "У меня нет братьев, у меня есть только одна сестра. Почему я говорю это с таким ожесточением? Существует несколько людей, которые действуют следующим образом. Он приходит на прием в министерство и говорит: "Здравствуйте, меня зовут Юрий Яковлевич Лившиц. Меня к вам послал мой брат". Время от времени мне звонят и говорят: "Вы знаете, Ваше поручение выполнено, квоты предоставлены"». Известны подобные структуры («Sone», «Nayk»), которые наживались на созвучии с известными брендами. Примерно так и поступал Ю. Я. Лившиц. И именно это является его фирменным знаком и почерком. Технология простая. Лившиц регистрировал юридические лица с названиями, очень созвучными с названиями известных организаций. Например, играя на бренде "Северная экспедиция", он приезжал от ее имени к партнерам, заключал договоры. Люди считали, что имеют дело с очень серьезными организациями, но потом неожиданно выяснялось, что договоры не исполняются. В 2005 году Лившиц учредил ЗАО «Геологоразведочная компания "Северная экспедиция"», очень похожую на ОАО "Северная экспедиция", компанию с 25-летней историей, наследницу "Удмуртгеологии". Оборотистый гражданин наладил дружеские отношения с китайским заводом буровых установок с очень заманчивыми перспективами, так как нефть росла в цене, а из Правительства доносились слухи, что вот-вот будет чуть ли не удвоено финансирование геологоразведки. В мае 2007 года Лившиц и КО регистрируют компанию Well Drilling Corporation, а потом предлагают компании "ВТБ Лизинг" закупать китайские буровые. Дескать, Well Drilling будет брать их в аренду и сдавать, например, известной геологоразведочной компании "Северная экспедиция"… В январе 2009-го от всей грандиозной комбинации остались лишь несколько еще не запущенных буровых, лежащих под снегом на площадке ЗАО "Грант" в поселке Пурпе Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа… Компании, которые входят в группу компаний "Северная экспедиция", были подвергнуты фиктивному банкротству…», — рассказывается в докладе «Анонимных политологов».

Сам Тульский обращает внимание, что еще в апреле 2009 вспыхивали скандалы в связи с тем, что Юрий Лившиц выдавал чужое нефтегазовое оборудование за свое с целью привлечь от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 50 млн долларов, после чего сам (от имени своих юрлиц) подал на банкротство своей компании, получившей деньги ЕБРР (это тогда освещалось уральской прессой).

В 2011 году на одном из форумов инвесторов появляется сообщение: «Внимание! Осторожно! Сотрудничать с Лившицем Юрием Яковлевичем и его группой компаний «Северная экспедиция» ОПАСНО! Не выполняют свои обязательства по договорам. Кидают на деньги!». «Анонимные политологи» утверждают, что прикрываясь «связями» в Администрации президента Юрий Лившиц сделал неплохой капитал и успешно вывел его на офшор.

А вот о том, что Навальный знаком с Лившицем, упоминал сам политик, он даже вместе с ним судился против ВТБ: Юрий Лившиц дал показания в качестве свидетеля стороны Навального и, по словам Навального, «может подтвердить» сказанное им и в дальнейшем.

Также Тульский замечает, что «крышей» Лившица может быть некий крайне влиятельный функционер, который мог бы прикрывать и его в многих спорных ситуациях, и даже Навального, например, обеспечив его регистрацию на выборах мэра в 2013 году.