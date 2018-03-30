Москва начала отвечать на массовую высылку российских дипломатов. Шаг, конечно, ожидаемый — но далеко не везде его встречают с пониманием.

В четверг, 29 марта, Россия решила выслать 60 сотрудников американской дипмиссии в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Для объявления об этом в МИД был вызван посол США Джон Хантсман. Персонами нон грата объявили 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ответные меры России будут не только зеркальными, но пока они являются именно такими. Например, Россия решила закрыть генконсульство Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. На освобождение здания дипломатам дали 48 часов.

Сергей Лавров arctic_council/flickr.com

Это все сделано в ответ на то, что в начале недели, 26 марта, Соединенные Штаты объявили о высылке 60 российских дипломатов и о закрытии генконсульства России в Сиэтле. Закрытие генконсульства было мотивировано его географической близостью к базе подводных лодок и производствам крупнейшего подрядчика оборонного ведомства — компании Boeing. Генконсул Валерий Тимашов уже заявил, что сотрудники консульства не занимались шпионажем и, более того, сообщил, что Соединенные Штаты лишили здание консульства неприкосновенности еще до того, как его покинули сотрудники.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт заявила журналистам, что высылка 60 американских дипломатов не имеет под собой «никаких законных юридических оснований» и Вашингтон оставляет за собой право предпринять дальнейшие действия.

«Наши действия были мотивированы атакой в Великобритании, атакой на британского гражданина и его дочь. Запомните: это первый случай, когда боевое нервно-паралитическое вещество "Новичок" было использовано вне войны против наших союзников», — передает РБК ее слова.

«США совместно со многими другими странами приняли решение выслать русских шпионов. Мы не считаем это дипломатической ответной реакцией на эту ужасающую атаку на британского гражданина и его дочь. Еще раз: они нарушили конвенцию по химическому оружию, они использовали запрещенное вещество «Новичок». Мы серьезно отнеслись к этому», — подчеркнула Нойерт.

Нойерт в очередной раз напомнила, что Соединенные Штаты не принимали решения о высылке 60 российских дипломатов «просто», а пошли на этот шаг совместно с 28 другими государствами, которые «выразили солидарность с Великобританией», считающую Москву причастной к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Так что Россия, уверена Нойрет, не вправе «считать себя жертвой». «Единственными жертвами ситуации являются два человека, которые в настоящее время находятся в больнице в Великобритании», — сказала Нойерт.

Хизер Нойерт state.gov

В Белом доме также обратили внимание, что выслав американских дипломатов Россия еще сильнее ухудшает отношения с США. Об этом говорится в специальном заявлении пресс-секретаря президента США.



«Высылка американских дипломатов еще больше ухудшают отношения между США и Россией. Выдворение незадекларированных российских разведчиков Соединенными Штатами и еще более чем двумя десятками стран-партнеров и союзников по НАТО на этой неделе было адекватным ответом на атаку России на земле Соединенного Королевства», — говорится в заявлении.