Тема фальшивых новостей, или фейков, всплыла особенно заметно в связи с пожаром в Кемерово: неофициально сообщалось о нескольких сотнях погибших, тогда как официальные цифры составляли 64 человека. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина распространение фейков может быть технологией по реализации цветной революции в России.

Это мнение председатель нижней палаты российского парламента высказал журналистам 29 марта. Володин подчеркнул, что граждан следует ограждать от недостоверной информации, однако нельзя нарушать их права, в том числе право на доступ к информации.

«Совершенно очевидно, что это недружественные шаги, вмешательство в наши внутренние дела, попытка создать напряженность и реализовать технологии цветных революций», — приводит информационное агентство ТАСС комментарий спикера.

Действительно, некоторые жители Кемерово с доверием отнеслись к фальшивым данным о погибших и требовали от властей сообщить реальные, а не преуменьшенные, как они думали, цифры. Они также высказывали недовольство другими, уже реальными обстоятельствами, однако и фальшивые новости отчасти подогрели настроения.

В связи с этим в социальных сетях даже начали распространять своего рода инструкции, как отличить настоящую новость от фейка. При этом читателям предлагалось самостоятельно проверить, нет ли такой информации в Яндексе, кто распространил ее первым, заслуживает ли этот источник доверия (или же была опубликованная кем-то в соцсетях иллюстрация иллюстрацией именно к этому событию и не было ли изображение изменено в визуальном редакторе).

Записки на мониторе / pixabay.com

О том, что ложные сообщения в интернете могут приводить к тяжелым последствиям также заявляли Владимир Кузнецов и Анатолий Столяров, известные как пранкеры Вован и Лексус. Как сообщило информационное агентство РИА Новости,

Кузнецов и Столяров, являющиеся членами экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, намерены на ближайшем заседании совета предложить внести поправки в законодательство с тем, чтобы за распространение фейковых новостей была введена уголовная ответственность.

Побеседовать с «Полит.ру» о проблеме фейковых новостей и о важности и способах борьбы с ними согласился Олег Матвейчев, эксперта СМИ, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

По его оценке, проблема является серьезной и нуждается в урегулировании на уровне законов. Что же касается инструкций, то зачастую отличия ложной информации от правдивой не столь заметны, как это изображают они, а главное — вовсе не все категории населения, пользующиеся интернетом для общения, готовы тратить усилия на проверку информации.

Олег Матвейчев

«Я десять лет талдычил об этой проблеме во всех СМИ, где только мог. Мне заявляли тогда, что интернетом пользуются не более 5% населения. Пять лет назад мне говорили, что в интернете — одни фрики и молодежь, некая «неголосующая масса», на которую нельзя повлиять. Потом стали утверждать, что интернет невозможно регулировать, ничего нельзя сделать. Хотя на деле он регулируется не только в Китае, но и в Европе: там вы не увидите огромного количества контента, связанного с насилием, с разного рода пропагандой. Там и часть российского контента блокируется, кстати.

Так что должна быть многоступенчатая система регулирования. Первым должен быть принят закон о публичных высказываниях. То есть нужно четко законодательно определить, что является частной сферой высказывания, а что — уже публичной. Грубо говоря, если мы с женой на кухне или же в компании до десяти или до скольких-то там человек о чем-то разговариваем, это считается частной сферой, и здесь я могу что угодно сочинять. Как, например, рыбаки любят рассказывать, насколько большую рыбу поймали.

А если мы выходим в сферу средств массовой информации и в какие-то серьезные темы в блогах с большим количеством публики, то, думаю, нужно обязать все социальные сети вывешивать точное количество подписчиков, «френдов» или читателей. Чтобы был показатель, сколько человек реально этот блог читают. А то сейчас все скрыли свою статистику, а нужно, чтобы она была публичной. Если, допустим, у человека тысяча и больше читателей, то он считается фигурой публичной, ему присваивается особый статус. И если он распространяет заведомо ложную информацию, он должен нести ответственность.

Нужно дать четкое определение, что же является фейком. Человек может в чем-то ошибиться — например, в какой-то цифре статистики. Он может неправильно интерпретировать какой-то факт. Так что нужно определение того, что является фейком. Особенно если речь идет о нагнетании розни или о случаях новостей о каких-то терактах и т.д. Все это — и соответствующие штрафы, всевозможные принудительные работы, аресты, разные санкции за нарушение — надо законодательно прописать.

Подростки с оружием / pixabay.com

Причем чем больше у человека аудитория, тем большую ответственность он должен нести. Кроме свободы, хайпа и огромных заработков (а вы знаете, в YouTube идет монетизация: если у блогера 500 тысяч просмотров, то он получает, скажем, 500 долларов за то, что вставляет в свой ролик рекламу) должна быть и ответственность.

Что дальше? Думаю, мы должны избавляться от анонимности в интернете. За каждым аккаунтом в каждой соцсети и на каждой платформе должен стоять паспорт человека, с фамилией, именем, отчеством, с пропиской. Чтобы если человек что-то распространил со своего аккаунта, его всегда можно было найти и в случае нужды привлечь к ответственности.

Следующий пункт — иностранные аккаунты, их статус и т.д. Если мы не можем установить привязку аккаунта к конкретной личности, по закону мы можем рекомендовать, чтобы этот аккаунт убрали: уничтожили либо не показывали на территории России. Либо чтобы, допустим, у таких аккаунтов был определен IP, и можно было или выделить для них некий отдельный сегмент интернета.

Понятно, что существуют и фейковые аккаунты, которые содержат информацию о том, что владелец живет где-нибудь в одной стране, а сам он находится в другой. Мы можем либо совсем отрезать их, либо обязать социальные сети показывать рядом с таким аккаунтом значок-флажок какого-то государства, в зависимости от IP. С какого IP человек пишет, где его локализация есть, тот флажок пусть и показывают. И тогда будет ясно, какой это, к примеру, житель Брянской области или кемеровчанин. Или какая это дочь офицера и крымчанка. После этого все манипуляции станут очень затруднительны.

Словом, нужно обязать социальные сети соблюдать эти требования. Не признает, допустим, Facebook наши законы — пусть проваливает и закрывается. Но я думаю, что соцсети все признают, и будут и флажки вывешивать, и статистику, и все, что нужно. Потому что им не хочется терять такой большой сегмент аудиторию.

Изображение, измененное в графическом редакторе / pixabay.com

А если говорить об инструкциях, как распознать фейк… Это очень сложно иногда. Ко всем без исключения фейкам такие инструкции не могут применяться, потому что фейки очень разнообразны. Кроме того, человеку для распознания нужно совершить огромное количество умственных усилий: нужно проверять, искать и так далее. В основном люди не готовы этим заниматься.

На самом деле на этом сейчас можно бы даже заработать — скажем, какому-то отделению «Яндекса» или отдельному ресурсу, который будет предоставлять как услугу фактчекинг, проверку. Люди, которые будут этим заниматься, будут мониторить Сеть, проверять, кто, где и что пишет, и выдавать результаты проверки — что оказалось фактом, а что — нет. А те, кому это нужно, смогут отослать на проверку те или иные сообщения или картинки — в течение, скажем, часа, или получаса, или еще какого-то времени получить ответ. Какие-то такие сервисы, как мне кажется, можно бы развивать.

И действительно можно было бы на этом заработать, если кто-то придумает концепцию такого сервиса. Потому что количество фейков в Сети, по прогнозам футурологов и специалистов по интернету, к 2020 году превысит 60%. Так что фактчекинг — это перспективная отрасль бизнеса», — сказал Олег Матвейчев.