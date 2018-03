«Коммерсантъ»: «Россия воспользовалась правом ответа». МИД высылает дипломатов стран—союзниц Великобритании по «делу Скрипаля».

«Буквы вслух»: рынок аудиокниг растет с низкой базы.

«Государство потеряло счет закупкам»: отсутствие данных о них не дает начать работу над бюджетом.

«Почему трагедия "Зимней вишни" может повториться»: система надзора сбоит, бизнес экономит на строительстве и эксплуатации, проверки и учения проводятся формально и нерегулярно.

«Путин дал пять месяцев на страхование денег малого бизнеса в банках»: условия будут такими же, как для вкладчиков.

«Telegram привлек еще $850 млн на новом этапе ICO»: в общей сложности Павел Дуров уже собрал на свою криптовалюту $1,7 млрд.

РБК: «Избирательный контрудар». Москва объявила о высылке иностранных дипломатов.

«МЧС указало на очаг возгорания»: стали известны результаты пожарно-технической экспертизы в здании «Зимней вишни».

«Telegram не хватило тока»: чем был вызван продолжительный сбой в работе популярного мессенджера.

«Известия»: «Свободно конвертируемая малютка». Как семьи отвоевывают кровных детей у суррогатных матерей.

«Перепутали газ с мазью»: специалист в области химоружия Игорь Рыбальченко — о том, как выглядит «Новичок» в «деле Скрипаля».

«В кредит и за наличные»: какое Россия поставляет оружие в Армению и в Азербайджан.

«Просчитали виски»: что стоит за рекордными показателями роста производства ячменного напитка в России.

«Газета.ru» в статье «Отставка ветеранов: как хаос в США влияет на Россию» пишет, как отставки в команде Трампа скажутся на российско-американских отношениях.

«Евразийский союз. Как быстро избавиться от доллара»: эксперты Валдайского клуба обсудили возможности дедолларизации экономики ЕАЭС.

The Economist: «У американской торговой стратегии много рисков и мало преимуществ» (America’s trade strategy has many risks and few upsides). Нынешняя стратегия США подрывает основанный на правилах порядок торговой системы и рискует спровоцировать последовательность обменов в формате «око за око».

Bloomberg: «Ответ Запада по повду Скрипаля должен выйти за рамки постановочности» (The West's Skripal Response Must Go Beyond Theater). Согласованное изгнание почти 140 российских дипломатов из более чем 20 стран — сильный жест, но этого недостаточно.

The Wall Street Journal: «Трамп критикует "Амазон" из-за налогов и влияния на другие бизнесы» (Trump Rips Amazon Over Taxes, Impact on Other Businesses). Президент США Дональд Трамп порицает деловые практики «Амазона» и считает, что он плохо влияет на экономику. Это настораживает инвесторов.

The Washington Post: «Сколько дней прошло с момента последнего высокоуровнего увольнения из администрации Трампа?» (How many days has it been since a high-profile departure from the Trump administration?). Материал представляет собой инфографику, отображающую последовательность увольнений и отставок видных политических деятелей из администрации президента США Дональда Трампа.

The New York Times: «Трамп ополчился на "Амазон", утверждая, что он платит недостаточно налогов» (Trump Attacks Amazon, Saying It Does Not Pay Enough Taxes). Недовольство «Амазоном» президент США Дональд Трамп выразил в своем «Твиттере». Также, по сообщениям, он намерен призвать эту корпорацию к порядку.

Reuters: «Китай призвал США не открывать ящик Пандоры и не выпускать торговые беды в мир» (China warns U.S. not to open Pandora's Box, unleash trade ills on world). Китай предупредил США, что протекционизм с их стороны вызовет цепную протекционистскую реакцию по всему миру, и заодно назвал американские товары, которые могут оказаться первой мишенью ответных действий.