Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев предупредил, что оператор мусорного полигона «Ядрово» может быть привлечен к уголовной ответственности.

При этом первый заместитель областного министра здравоохранения Владимир Ящук заверил, что зловоние, исходящее от свалки «Ядрово», не оказывает влияния на здоровье жителей Волоколамска. «В запахе нет ничего приятного», — подтвердил он, но тут же добавил, что для признания ситуации угрожающей здоровью людей оснований нет.

Все это отличная иллюстрация любой экологической проблемы. Возникает она не за один день и не за день решается. Можно возбудить десяток уголовных дел и уволить всех причастных чиновников — лучше от этого станет разве что морально.