В Кемеровской области продолжаются задержания. На этот раз «пришли» не только за работниками торгового центра, но и за представителями собственника и, что наверное, даже важнее, за ответственных государственных служащих.

Сначала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что задержана генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар.

Генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова sledcom.ru

Следователи установили, что Богданова, как ответственная за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания. При этом она «занималась лишь сдачей в аренду торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности».

У Богдановой уже проведен обыск, вскоре она будет официально обвинена в нарушении требований пожарной безопасности (часть 3 статьи 219 Уголовного кодекса).

Несколько позже было объявлено о задержании начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Против нее уже возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК).

Танзилия Комкова sledcom.ru

«По версии следствия, [Комкова] не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня"..., что повлекло гибель посетителей», — заявила Петренко. Таким образом, заодно, выяснилось, что Следственный комитет считает здание торгового центра «самостроем».

Комкова задержана по подозрению в совершение указанного преступления, следствие также проверит ее действия на предмет коррупционной составляющей.

Комковой и Богдановой сегодня будет предъявлено обвинения, следствие будет ходатайствовать об их аресте.

Также 30 марта утром телеканал «Россия 1» сообщил о следственных действиях в администрации города Кемерово. Начальник пресс-службы городской администрации Екатерина Дубкова эту информацию комментировать отказалась.

«Следственные действия в отношении ряда должностных лиц продолжаются. По нашим данным, начались следственные действия в том числе в городской администрации. Проверяются люди, которые давали разрешение на ввод здания в эксплуатацию, которое было переделано из помещения кондитерской фабрики в торговый центр», — сообщили в эфире.

Внеплановые проверки ТРЦ на предмет эвакуации людей mchs.gov.ru

Между тем по всей России идет проверка соблюдения пожарной безопасности во всех торговых центрах. Внеплановые проверки до 16 апреля проведет МЧС совместно с другими надзорными ведомствами, причем о графике проверок не сообщается.

Накануне, 28 марта, в связи с внеплановой проверкой по пожарной безопасности был закрыт ТЦ «Щелково» на Щелковском шоссе в столице. «Комсомольской правде» заявили в пресс-службе центра, что магазин закрыли на два дня, то есть до пятницы, 29-го числа. Но некоторые сотрудники ТЦ пишут в соцсетях о трех месяцах. Этот ТЦ, как и сгоревшая «Зимняя вишня», представлял из себя переоборудованные заводские цеха.