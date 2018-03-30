После выступления пресс-секретаря президента перед студентами российские политологи, среди которых Павел Данилин, Алексей Мартынов, Максим Жаров, сделали однозначный вывод – голосом Пескова Кремль, хоть и неофициально, ставит точку в истории с «харассментом» Леонида Слуцкого.

Скандал с обвинением председателя комитета российской Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах, длящийся уже более месяца, похоже, подходит к закономерному финалу.

Как отмечает политолог Павел Данилин, логическую точку в деле поставил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который накануне выступил перед студентами факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.

Надо отметить, правда, что само общение носило достаточно неформальный характер, что Песков выражал личную точку зрения и не предполагал ее тиражирование. Тем не менее пресс-секретарь Владимира Путина послал вполне ясный сигнал – пора возвращаться к нормальной работе.

На встрече Дмитрий Песков говорит: «Пытаемся угнаться за той вакханалией, которая творится сейчас в Америке. Если Слуцкий напал на эту бедную журналистку, она где была, чего она терпела?». Пресс-секретарь президента напоминает, что у журналисток, которые якобы стали жертвами домогательств, есть право защищаться: «Они имеют право защищать свои интересы в том порядке, который установлен законом. Соответственно, они могут реализовать свое право, никто им не мешает. В данном случае, это не столько связано с комиссией по этике, сколько связано с правоохранительными органами. Мне неизвестно, что кто-то реализовывает свои права по защите чести и достоинства в порядке, установленном законом».

Как отмечает Данилин, «Кремлю стало ясно, что сам факт флирта, равно как и сам Слуцкий, явились для целого блока оппозиционно настроенных СМИ, почему-то выступающих унисоном с иностранными государствами, оказывающими давление на нашу страну, лишь поводом, но далеко не сутью конфликта. Мы же наблюдаем, как всей Госдуме как институту предъявляют ультиматум и выкручивают руки при помощи угрозы бойкота.

Это уже не про Слуцкого, это воспринимается любыми вменяемыми институциями и людьми как шантаж. Редакции ряда СМИ ставят Госдуме условия, которые по сути являются вымогательством. Но Госдума не может и не будет идти на поводу у вымогателей, которые к тому же пытаются заполучить в свои руки внеправовой механизм давления на любого депутата или чиновника».

Давая свою оценку ситуации, политолог Алексей Мартынов пишет в социальных сетях, что «харассмент» (именно так, в кавычках) ряд западных и аффилированных изданий типа BBC пытаются сделать инструментом воздействия на российскую власть : «Этот т.н. «харассмент» – это новая и более глубокая технология ментального разрушения общественных устоев. Гораздо опаснее технологий разрушения государств типа «цветных революций», так как глубже и при должном подходе гораздо мощнее по разрушительной силе».

В оценке встречи Пескова со студентами с коллегами солидарен еще один эксперт-политолог – Максим Жаров: «Атака на Слуцкого имеет ярко выраженный политический характер. Нет никаких доказательств приставаний Слуцкого к журналисткам, кроме их воспоминаний об общении с ним годичной и более давности. В Америке харассмент становится все более распространенной политической технологией. Таковым скандал со Слуцким является и у нас».

Отметим, что комиссия по этике Госдумы не нашла нарушений в поведении Леонида Слуцкого. При этом члены комиссии отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам.