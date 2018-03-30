Топ новостей 30 марта
Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня МИД России ответил иностранным государствам на высылку российских дипломатов, в деле о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» появились новые фигуранты, дочь экс-сотрудника ГРУ Юлия Скрипаль пошла на поправку после отравления.
МИД РФ дал «зеркальный» ответ на высылку дипломатов
Российское внешнеполитическое ведомство сообщило вызванным сегодня иностранным послам о принятии «зеркальных» мер в ответ на высылку дипломатов РФ из ряда государств. В результате Россию покинут четыре польских дипломата, три литовских, два итальянских и два нидерландских, один финский и один латвийский, а также эстонский военный атташе Тоомас Педа.
скоро официальные заявления МИДа будут сводиться к мычанию и показыванию языка pic.twitter.com/jU6fjly4ur— недруги за бугром (@Lndcalling) 30 марта 2018 г.
Кемеровскую чиновницу задержали по делу о пожаре в торговом центре
В расследовании причин пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», унесшего жизни 64 человек, появился еще один фигурант — начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова. Она задержана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что Комкова «не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра».
Задержана гендиректор компании — собственника «Зимней вишни»
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила о задержании генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой. По версии следствия, Богданова как руководитель компании, которой принадлежит здание торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где 25 марта произошел пожар, была осведомлена о недостатках системы противопожарной безопасности здания. «Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности», — заявила Петренко.
Но вопросов о том, почему такое в России возможно в принципе, СК задавать, конечно, не будет pic.twitter.com/uuTTIqhIyl— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 30 марта 2018 г.
На строительство ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово не было разрешения, сообщил СК.https://t.co/2lG2CQBbXp— Лентач (@oldLentach) 30 марта 2018 г.
То есть, никто не замечал огромное здание в центре города на протяжении 5 лет pic.twitter.com/a9tTfaNLG4
Дочь Скрипаля начала есть и пить в больнице
Юлия Скрипаль — дочь экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, вместе с отцом подвергшаяся воздействию нервно-паралитического вещества в британском Солсбери, — пришла в себя и «уже употребляет пищу и пьет в больнице».
Оператору свалки под Волоколамском пригрозили уголовным делом
Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев предупредил, что оператор мусорного полигона «Ядрово» может быть привлечен к уголовной ответственности: «Мы на штабе договорились с общественниками, что сегодня в 14:00 в присутствии жителей мы берем необходимые пробы воды и почвы на полигоне ''Ядрово'', чтобы рассчитать ущерб, нанесенный экологии, и добиться решения суда по привлечению к ответственности оператора полигона, вплоть до уголовной, и полного его возмещения».
А если ходить в противогазах, то даже полезными! pic.twitter.com/l1DgRbV5Po— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 30 марта 2018 г.
Песков обещал нам двух Путиных, но раздвоился сам. Из сегодняшнего комментария:— Л. Баттерс Стотч (@L_Stotch) 30 марта 2018 г.
1. Кремль следит за историей со свалкой в Волоколамске
2. Ситуация вокруг мусорного полигона «Ядрово» не является компетенцией Кремля pic.twitter.com/3t8FMKH8aK
Песков опроверг спор Путина с Трампом о гонке вооружений
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованная СМИ информация о разговоре Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом про гонку вооружений не соответствует действительности. Таким образом Песков прокомментировал сообщение американского телеканала NBC, который утверждал, что в телефонном разговоре, состоявшемся 20 марта между президентами РФ и США после победы Владимира Путина на выборах, Трамп сказал: «Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу».
RT прекратит вещание в Вашингтоне
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о прекращении вещания телеканала в Вашингтоне. В сообщении Симоньян говорится: «Компания-провайдер, которая транслировала наш эфир в Вашингтоне, выкинула нас из сети вещания. Из-за нашего статуса "иноагента", да». Несмотря на это, RT продолжит вещание в Вашингтоне «на других платформах», указала Симоньян.
Ирина Яровая предложила рассмотреть вопрос о свободе слова в США в ООН, в связи с гонениями на российских журналистов.— недруги за бугром (@Lndcalling) 30 марта 2018 г.
у психов весеннее обострение.
Володин отдал на благотворительность половину доходов за 2017 год
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин направил половину своих доходов за 2017 год на благотворительные цели, заявил источник в окружении председателя нижней палаты российского парламента. По его словам, речь о сумме в 25,5 млн рублей, которые Володин, «как и прежде», перевел детям. В частности, средства от главы Госдумы получил московский благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями Чулпан Хаматовой «Подари жизнь».
Минобороны РФ показало успешный пуск ракеты «Сармат»
Российское оборонное ведомство опубликовало видеозапись испытаний межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса «Сармат», состоявшихся на испытательном космодроме «Плесецк». По итогам испытаний в министерстве обороны сделали вывод, что характеристики комплекса получили подтверждение — как в ходе предстартовой подготовки, так и на начальном этапе полета «Сармата».
Сергея Мавроди похоронят за счет вкладчиков «МММ-2011»
Основателя самой крупной в России финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди, который скончался в московской больницы после экстренной госпитализации, похоронят на средства участников второй пирамиды, созданной предпринимателем в 2011 году.