Топ новостей 30 марта

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня МИД России ответил иностранным государствам на высылку российских дипломатов, в деле о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» появились новые фигуранты, дочь экс-сотрудника ГРУ Юлия Скрипаль пошла на поправку после отравления.

Российское внешнеполитическое ведомство сообщило вызванным сегодня иностранным послам о принятии «зеркальных» мер в ответ на высылку дипломатов РФ из ряда государств. В результате Россию покинут четыре польских дипломата, три литовских, два итальянских и два нидерландских, один финский и один латвийский, а также эстонский военный атташе Тоомас Педа.

скоро официальные заявления МИДа будут сводиться к мычанию и показыванию языка pic.twitter.com/jU6fjly4ur — недруги за бугром (@Lndcalling) 30 марта 2018 г.

Танзиля Комкова

В расследовании причин пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», унесшего жизни 64 человек, появился еще один фигурант — начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова. Она задержана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что Комкова «не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра».

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила о задержании генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой. По версии следствия, Богданова как руководитель компании, которой принадлежит здание торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где 25 марта произошел пожар, была осведомлена о недостатках системы противопожарной безопасности здания. «Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности», — заявила Петренко.

Но вопросов о том, почему такое в России возможно в принципе, СК задавать, конечно, не будет pic.twitter.com/uuTTIqhIyl — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 30 марта 2018 г.

На строительство ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово не было разрешения, сообщил СК.https://t.co/2lG2CQBbXp



То есть, никто не замечал огромное здание в центре города на протяжении 5 лет pic.twitter.com/a9tTfaNLG4 — Лентач (@oldLentach) 30 марта 2018 г.

Юлия Скрипаль / facebook.com

Юлия Скрипаль — дочь экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, вместе с отцом подвергшаяся воздействию нервно-паралитического вещества в британском Солсбери, — пришла в себя и «уже употребляет пищу и пьет в больнице».

Протестующие против полигона Ядрово / ntv.ru

Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев предупредил, что оператор мусорного полигона «Ядрово» может быть привлечен к уголовной ответственности: «Мы на штабе договорились с общественниками, что сегодня в 14:00 в присутствии жителей мы берем необходимые пробы воды и почвы на полигоне ''Ядрово'', чтобы рассчитать ущерб, нанесенный экологии, и добиться решения суда по привлечению к ответственности оператора полигона, вплоть до уголовной, и полного его возмещения».

А если ходить в противогазах, то даже полезными! pic.twitter.com/l1DgRbV5Po — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 30 марта 2018 г.

Песков обещал нам двух Путиных, но раздвоился сам. Из сегодняшнего комментария:

1. Кремль следит за историей со свалкой в Волоколамске

2. Ситуация вокруг мусорного полигона «Ядрово» не является компетенцией Кремля pic.twitter.com/3t8FMKH8aK — Л. Баттерс Стотч (@L_Stotch) 30 марта 2018 г.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованная СМИ информация о разговоре Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом про гонку вооружений не соответствует действительности. Таким образом Песков прокомментировал сообщение американского телеканала NBC, который утверждал, что в телефонном разговоре, состоявшемся 20 марта между президентами РФ и США после победы Владимира Путина на выборах, Трамп сказал: «Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу».

Студия Russia Today / RT.com

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о прекращении вещания телеканала в Вашингтоне. В сообщении Симоньян говорится: «Компания-провайдер, которая транслировала наш эфир в Вашингтоне, выкинула нас из сети вещания. Из-за нашего статуса "иноагента", да». Несмотря на это, RT продолжит вещание в Вашингтоне «на других платформах», указала Симоньян.

Ирина Яровая предложила рассмотреть вопрос о свободе слова в США в ООН, в связи с гонениями на российских журналистов.



у психов весеннее обострение. — недруги за бугром (@Lndcalling) 30 марта 2018 г.

Чулпан Хаматова / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин направил половину своих доходов за 2017 год на благотворительные цели, заявил источник в окружении председателя нижней палаты российского парламента. По его словам, речь о сумме в 25,5 млн рублей, которые Володин, «как и прежде», перевел детям. В частности, средства от главы Госдумы получил московский благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями Чулпан Хаматовой «Подари жизнь».

Пуск ракеты «Сармат» / Минобороны РФ

Российское оборонное ведомство опубликовало видеозапись испытаний межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса «Сармат», состоявшихся на испытательном космодроме «Плесецк». По итогам испытаний в министерстве обороны сделали вывод, что характеристики комплекса получили подтверждение — как в ходе предстартовой подготовки, так и на начальном этапе полета «Сармата».

Основателя самой крупной в России финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди, который скончался в московской больницы после экстренной госпитализации, похоронят на средства участников второй пирамиды, созданной предпринимателем в 2011 году.