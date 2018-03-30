СМИ продолжают обсуждать торговую политику США. Первоначально внимание комментаторов было в основном сосредоточено на влиянии американского протекционизма на отношения с союзниками. Потом фокус их внимания сместился на растущую напряженность в торговых отношениях США с Китаем.

Reuters пишет, что Китай пока реагирует на выпады США предупреждениями. В частности, Китай посоветовал США «не открывать ящик Пандоры», из которого на всю торговую систему могут нахлынуть протекционистские беды. Свои предупреждения Китай подкрепляет также и списками американской продукции, которая может стать жертвой ответных действий в ходе торговой войны. Они охватывают самые разные отрасли, начиная сельским хозяйством и заканчивая машиностроением. Несмотря на угрожающий тон, Китай подчеркивает, что все торговые решения должны приниматься в ходе диалога.

Президент США Дональд Трамп, пишет The Economist, утверждает, что относится к Китаю по-дружески, но дружба эта сейчас переживает, мягко говоря, трудные времена. Американская президентская администрация обстоятельно взялась за рассмотрение несправедливостей в нынешних торговых отношениях с партнером — начиная экспортным дисбалансом и заканчивая обвинениями в кражах интеллектуальной собственности.

Контрафактные товары / pixabay.com

Когда в начале марта президентская администрация США объявила о пошлинах на импортные сталь и алюминий, это было довольно неожиданным событием и вызвало бурный протест у многих торговых партнеров США, а также и у деятелей внутри США. В отличие от этого, адресные нападки на Китай, участившиеся в последнее время, - явление предсказуемое. Эта атака готовилась не один месяц и пользовалась поддержкой значительного круга американских игроков.

США мотивируют свою позицию тем, что их экономика страдает от системной несправедливости, а также из-за нарушений правил Китаем (здесь включается тема интеллектуальной собственности). Чтобы легализовать свои действия на международном уровне, они пытаются согласовать свои претензии и меры компенсации (введение пошлин) с Всемирной торговой организацией (ВТО). На согласование может уйти не один год, но если США в этой тяжбе победят, то последствия могут быть разными, однако, скорее всего, они не повредят системе.

Си Цзиньпинь и Дональд Трамп / wikipedia.org

Но полемика в ВТО — это лишь одна из составляющих американской стратегии. Помимо этого, в США считают, что некоторые аспекты китайской несправедливости никак не учитываются ВТО, и на них, соответственно, нельзя повлиять при помощи этого института. Это оставляет им простор для действий в обход ВТО. Некоторые из них могут касаться ужесточения правил инвестирования. Здесь возможны варианты. Но у президента США уже есть возможность заблокировать некоторые инвестиции, мотивируя это интересами национальной безопасности.

Решение действовать через ВТО вполне легитимно. ВТО и создавалась для того, чтобы смягчать риски торговых противоречий путем общего обсуждения и согласования. Там есть союзные группировки, которые поддерживают друг друга, обеспечивая тем самым надежность торговой системы с большим числом участников. Но автора настораживает общий скепсис американского руководства в отношении устройства глобальной торговой системы. Это, считает он, может привести к вызывающему поведению с давлением на партнеров и нарушениями правил. На первых порах это может принести желаемые плоды. Но легитимизация таких методов может привести к расшатыванию всей системы.