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30 марта 2018, 15:57
внешняя политика Россия США
Алексей Макаркин

Планомерное ухудшение

Александр Стадник
Александр Стадник
usa.ved.gov.ru

Торгпред России в США попал в список высылаемых дипломатов, телеканал RT, получивший статус иноагентства, вынужденно прекращает телевещание в Вашингтоне, а президент США в разговоре с президентом России обещает выиграть гонку вооружений. Хотя все эти события не стали неожиданностью, они говорят об ухудшении отношений между странами.

Торговый представитель России в США Александр Стадник обнаружил себя в списке высылаемых из страны дипломатов, передает информационное агентство РИА Новости. Он назвал этот шаг провокационным, хотя и признал, что не был удивлен: после того, как в сентябре 2017 года торгпредство России в США было блокировано, можно было ожидать чего-то в этом духе.

 
Торговое представительсво России в Вашингтоне
AgnosticPreachersKid/Wikimedia Commons

Напомним, США решили выслать из страны 60 российских дипломатов в знак поддержки позиции Великобритании, высылающей сотрудников российских посольств в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника российских спецсужб Сергея Скрипаля. Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с признаками отравления нервно-паралитическим веществом 4 марта в британском городе Солсбери.

Скрипали были госпитализированы; позже еще около двух десятков человек попали в больницы с признаками сходного отравления. Лондон считает Россию ответственной за это случившееся и говорит о невозможности поддержания отношений между странами в прежнем формате. В знак поддержки его позиции по меньшей мере 24 страны уже приняли решение о высылке российских дипломатов.

Что касается телеканала Russia Today, то он действительно прекратил вещание в Вашингтоне после закрытия двух телестанций, которые транслировали иностранные каналы, включая и его. Как пояснила радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор RT Маргарита Симоньян, телеканал лишился возможности вешать на этих частотах из-за статуса иностранного агента.

«Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах», — приводит ее слова сайт радиостанции. Симоньян добавила, что RT продолжит вещание в Вашингтоне на иных платформах.

 
Владимир Путин и Маргарита Симоньян на выставке, посвященной 10-летию начала вещания телекомпании RTTV – Russia Today
kremlin.ru

Между тем американские СМИ уверяют: советники по безопасности президента США Дональда Трампа убедили его, что с Россией надо взаимодействовать более жестко, так как она понимает только язык силы. По сообщению телеканала NBC, ссылающегося на свои источники, Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что США готовы к гонке вооружений и, если у России есть желание начать ее, выиграют. 

Правда, в Кремле отрицают, что такое в разговоре лидеров двух государств звучало. «Нет, такая фраза не была сказана в ходе разговора, эти сообщения не соответствуют действительности», — приводит газета «Коммерсантъ» слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России. Тем не менее, отмечают СМИ, само по себе появление подобных сообщений достаточно показательно.

О том, насколько в целом отношения США к России реально ухудшилось, с «Полит.ру» согласился поговорить Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий. По его мнению, несмотря на ожидаемость таких шагов, они все же свидетельствуют об ухудшении и этот процесс может продолжаться.

«Отношения между Россией и США действительно ухудшились. Знаете, есть такая грустная шутка: «Когда мы достигли дна, снизу постучали.» Ну, вот это и случилось. И ухудшение может продолжаться и дальше. Дипломатические отношения между странами никто не будет разрывать, а есть еще очень много всего.

Что в целом происходит? У нас все больше укрепляется впечатление, что есть два Трампа. Один — физическое лицо, человек. Как человек Трамп к России антипатии не испытывает. Это не Рейган, который считал Советский Союз «империей зла» и исходил из того, что ради борьбы с этой империей надо выработать новую большую стратегию, а также — что это есть приоритет. Но тогда шла «холодная война»: советские войска вошли в Афганистан, и с этого начался новый ее этап. И Рейган шел на выборы с целью выиграть эту «холодную войну».

 
Дональд Трамп
Gage Skidmore/flickr.com

Что же касается Трампа, то он — человек предпринимательского типа. И, по-моему, совершенно не понимает, почему Россия для СШа является более серьезной проблемой, чем многие другие страны. Она на американскую экономику вроде бы не влияет, обременением для Америки вроде бы не является. Думаю, большее раздражение у Трампа как у человека вызывают союзники США по Североатлантическому блоку, которые не платят достаточно за свою оборону. За это приходится платить Америке — рядовому американцу, в конце концов!

Когда Трамп только пришел к власти, он делал резкие заявления на эту тему. Сейчас их количество уменьшилось, они сошли на нет. Но эмоционально он ощущает, что это — куда более серьезная проблема, чем Россия. Как человек он считает, что с Россией можно поладить; что Россия — важный партнер в борьбе с терроризмом; что она не причиняет убытков Америке.

Я вообще думаю, что если бы он когда-либо смотрел канал Russia Today, то его программы понравились бы ему куда больше, чем программы мейнстримных американских телеканалов. Потому что то, что показывают на Russia Today, сильно отличается от ненавистного Трампу CNN. Думаю, будь на это только его воля, что именно закрывать, CNN или Russia Today, он не колебался бы и закрыл CNN. Но это не в его власти.

С другой стороны, Америка в истории с Трампом показала, что такое сильный институт. Америка — это очень серьезный баланс институтов, очень сильная законодательная власть и очень сильная элита. Почему в России были так очарованы Трампом, когда он только приходил к власти? Потому что считали, что он как президент сейчас «со всеми разберется» — и с законодателями, и с остальными. Он же, мол, всемогущ, он — глава партии. Сейчас, мол, республиканцы присягнут ему на верность, потому что он же победитель!

Но произошло нечто иное: американская элита смогла настоять на своем видении, в том числе — по поводу отношений с Россией, отношений с союзниками, а также по многим другим вопросам. И оказалось, что есть второй Трамп — Трамп-президент, который и должен принимать решения. Причем у него нет возможности принимать решения, которые были бы по вкусу России.

Вспоминая опыт разрядки (а сейчас уже, фактически, снова возникла ситуация «холодной войны», которой не было после 1987 года), могу сказать: «холодная война» была приостановлена после победы на выборах президента Никсона. Это бы республиканец, как и Трамп, но Никсон был известен как жесткий антикоммунист, что тогда связывалось с жестким противостоянием СССР как силе, которая поддерживала коммунистов во всем мире.

Никсон участвовал в кампании против коммунистов после Второй мировой; критиковал не только коммунистов, но и либералов. Потом он восемь лет был вице-президентом и тоже занимал твердую антикоммунистическую позицию. Поэтому когда он стал президентом, никто не мог обвинить его в том, что он — советский агент. Уж скольких из них он разоблачил с конца 1940-х годов! Поэтому Никсон смог назначить своим помощником по национальной безопасности Киссенджера и приступить реализации к очень необычной для него политике в отношении Москвы.

Были подписаны соглашения об ограничении ядерных вооружений и противоракетной обороны (как раз из последнего соглашения вышел Джордж Буш-младший в начале 2000-х годов). И, в общем, началась политика разрядки. Как раз тогда американские законодатели провели знаменитую поправку Джексона-Веника, чтобы Никсон не пошел слишком далеко в улучшении отношений с СССР. Так что институты работали и тогда, но тогда у президента США было больше возможностей.

Сейчас же любой реальный шаг Трампа навстречу России будет расценен американской элитой и американскими СМИ как подтверждение того, что он работает на Россию. Поэтому Трамп не может пойти по пути Никсона. Конечно, России от такого объяснения не жарко, не холодно, но оно вполне реальное. Трамп должен доказывать американскому политическому классу, что он никакой не российский агент, а нормальный президент Соединенных Штатов.

Да, он все время хочет взбрыкнуть: то в твиттере публикует достаточно позитивный текст про Россию (а твиттер для него — это отдушина), то с российским президентом созванивается и поздравляет с победой на выборах (помощники его пишут в это время большими буквами в шпаргалке «Не поздравлять!», а он все равно поздравляет). Он не хочет обсуждать с Россией дело Скрипаля, не хочет говорить неприятное российскому президенту.

 
Рональд Рейган и Генри Киссинджер. 1981г.
White House photo office/Wikimedia Commons

Однако есть два важных обстоятельства. Трамп как президент, как я уже сказал, выражает позицию американского политического класса. С оглядкой, дискомфортно, но ему некуда деваться. Поэтому получилось так, что высылка российских дипломатов оказалась одной из самых массовых в истории. Если взять высылки при Обаме и при Трампе (они достаточно близки по времени), то это больше, чем высылал Рейган. Закрыты уже два генеральных консульства России. Наверно, можно идти и дальше – у нас есть и еще генеральные консульства. Так что возможности для действий еще можно найти.

Другое дело, что это вызовет у Москвы зеркальную реакцию. А это уже может стать некоторым ограничителем.

Ну, и плюс команда Трампа. После того, как из нее вылетел Флинн (причем вылетел очень плохо, с возможностью суда над ним и приговора), больше там уже никто не заговаривает о возможности улучшения отношений с Россией. Вся команда работает в разных сферах на то, чтобы убедить Трампа принять меры в отношении России», — сказал Алексей Макаркин.

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