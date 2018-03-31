Напряженность между Россией и Великобританией продолжает расти. Очередным проявлением раздора стал инцидент в лондонском аэропорту Хитроу, где полиция и таможенная служба королевства провели обыск самолета, прилетевшего из Москвы. При этом законность проверки ставится российской стороной под сомнение.

«Не было предоставлено никаких оснований для этого, не объявлена ни цель, ни причина досмотра. В момент досмотра британцы заставили членов экипажа покинуть самолет. Остался лишь командир воздушного суда, который был изолирован в кабине пилотов», — сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Аэрофлота».

Позднее об инциденте в Хитроу рассказал сам первый пилот Виталий Митрофанов. В частности, с его слов, ему объяснили, что проверка связана с поиском неких запрещенных к ввозу в Соединенное Королевство предметов.

«По прибытии в Лондон, в Хитроу, после высадки пассажиров явилась группа людей в составе пяти-шести человек с собакой и предъявила требования к экипажу о том, что им необходимо произвести осмотр воздушного судна на предмет запрещенных предметов к перевозке», — рассказал капитан в эфире «России 24» (цитата ТАСС).

Командир воздушного судна сообщил, что весь досмотр занял около пяти-семи минут, а после ревизоры отправились инспектировать технические отсеки. На это ушло еще около двух-трех минут. По итогу обыска представителю российской авиакомпании не выдали никаких бумаг, в том числе акта осмотра.

Также одной из главных претензий пилота «Аэрофлота» и дипмиссии РФ в Великобритании назвали нарушение протокола проверки. Командир судна находился, по его словам, в кабине пилота — он мог наблюдать, как действуют полицейские и таможенники только через открытую дверь.

«Много отсеков, которые они досматривали — я уже не видел, не имел возможности, хотя по правилам каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками», — отметил он.

При этом экипажу удалось добиться того, что на борту самолета останется хотя бы командир воздушного судна, только после вмешательства российских дипломатов.

«Только по согласованию с консулом, с представителями безопасности полетов мы пошли на эти действия, чтобы завершить рейс», — пояснил капитан.

Сами британцы поначалу категорически опровергли информацию о том, что самолет вообще обыскивали.

«Доводим до вашего сведения, что служба столичной полиции не проводит обыск на борту самолета Airbus, прибывшего рейсом из Москвы в Хитроу», — сообщили в твиттере лондонской полиции.

Позднее лондонские СМИ все же выявили, что осмотр действительно проводился, однако это была обычная расширенная проверка лайнера, прилетевшего из страны с «повышенным уровнем риска». Мероприятия не были связаны с расследованием инцидента в Солсбери, когда были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники в правительстве Великобритании.

Тем не менее в российском МИДе восприняли действия сотрудников правоохранительных и таможенных служб Соединенного Королевства как акт агрессии в адрес РФ.

«Мы заявляем об очередной провокации со стороны британских властей», — сказала официальный представитель министерства Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Никаких пояснений не получили и сотрудники посольства России в Великобритании. В МИД королевства была направлена нота с требованиями рассказать о причинах действий британских сотрудников.

«Естественно, мы тщательно проанализируем то, что случилось. На данный момент у нас нет иного объяснения, кроме как того, что произошедшее в Хитроу так или иначе связано с той политикой враждебности, которую правительство Великобритании проводит в отношении России», — сообщает пресс-служба посольства РФ в Великобритании.

Напомним, что обострение отношений между Россией и Великобританией началось в начале марта. Тогда в британском Солсбери были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они были отравлены. В покушении на их жизнь британские власти обвинили Кремль. Из Лондона были высланы 23 российских дипломата. Россия отреагировала зеркально — на родину отправились 23 сотрудника дипмиссии Великобритании в РФ. Позднее к череде высылок присоединись и другие страны — США, Канада, Австралия и большинство стран ЕС.

Сейчас Лондон рассматривают возможность закрытия торгового представительства РФ в Лондоне, поскольку, как пишет The Telegraph, британцы считают ведомство «логовом шпионов».

