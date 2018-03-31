Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах посетил Пхеньян с рабочим визитом. Он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«У нас была очень плодотворная встреча, которая показала, что у лидера Северной Кореи есть четкое видение роли, которую играет спорт», — цитирует Баха Associated Press.

По сообщению агентства, встреча длилась около получаса, затем Томас Бах и Ким Чен Ын посмотрели один тайм футбольного матча на стадионе Ныннадо имени Первого мая в Пхеньяне.

«Президент МОК заявил, что прибыл в Пхеньян, чтобы выразить сердечную благодарность Ким Чен Ыну за его вклад в успешное проведение 23-их зимних Олимпийских игр», — сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Глава КНДР также выразил благодарность МОК за сотрудничество, «невзирая ни на какие предварительные условия или политическую обстановку», и назвал Томаса Баха другом, пригласив приезжать еще.

Еще в пятницу, до встречи с Ким Чен Ыном, Томас Бах беседовал с министром спорта Северной Кореи Ким Ир Гуком. В ходе переговоров, по словам главы МОК, он получил обещание от чиновника, что национальная сборная будет участвовать в Олимпиадах в Токио в 2020-м и в Пекине в 2022 году.

Сообщалось, что целью визита Баха могли быть и посреднические услуги в урегулировании проблем, в частности, между США и КНДР.

«Была надежда, что северокорейский лидер пожелает обсудить ядерную программу страны и меры по снижению угрозы войны, например, в обмен на гарантии безопасности и ослабление международных экономических санкций. Бах — немец, он участвовал в Олимпиаде, когда Германия была разделена, поэтому он должен полностью понимать чувства корейцев», — пишет USA Today. Однако все разговоры между Бахом и Кимом, согласно официальным данным, касались только спорта.

Тем не менее прогресс в установлении мира на Корейском полуострове очевиден. Уже в конце апреля должен состояться саммит с участием лидеров двух стран. Как уточняет РИА Новости, мероприятия пройдут во Дворце мира в местечке Панмунджом.

«В течение последних 80 дней были беспрецедентные контакты между Южной и Северной Кореей. В соответствии с решением нашего верховного лидера, была задействована представительная делегация», — цитируют «Вести» главу делегации КНДР, председателя комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвона.

Напомним, что сближение Юга и Севера продолжается с Олимпиады в Пхенчхане — сборные двух стран тогда вышли под флагом единой Кореи. При этом официально война между Сеулом и Пхеньяном, начатая в 1950-е, не завершена. Некоторые эксперты уверены, что сближение на спортивной арене само по себе не говорит ни о чем.

«Нынешние контакты и взаимодействие по олимпийским делам никак не решают ключевых проблем Корейского полуострова и являются лишь способом выиграть время», — отмечает преподаватель южнокорейского университета Кукмин Андрей Ланьков в колонке для сайта «Московского центра Карнеги».

О том, что не стоит надеяться на деэскалацию в ближайшей перспективе, говорит и эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Роман Лобов. По его мнению, в этом не заинтересованы США и Япония.

«США до конца еще не определились — готовы ли они разговаривать с Северной Кореей. Точнее, разные политики смотрят на это по-разному. Так, вице-президент США Майкл Пенс готов к диалогу с КНДР без предварительных уступок, а президент Дональд Трамп — нет», — цитирует его радио «Спутник».

Впрочем, Ким Чен Ын готов встречаться и с Трампом. Предложение он ранее адресовал советнику южнокорейского президента по безопасности Чон Ый Ену во время визита последнего в Пхеньян. Но, как заявили в начале марта в Белом доме, президент США не станет встречаться с главой КНДР, пока Северная Корея не предпримет конкретных шагов по денуклеаризации. В этой связи специалисты предлагают не торопиться с выводами о снижении напряжения на Корейском полуострове.

«С точки зрения отношения к КНДР президент Южной Кореи Мун Чже Ин во многом сидит между двух стульев. С одной стороны, он не может не работать в направлении межкорейского сближения, потому что это то, на чем он строил критику предыдущей администрации. С другой стороны, он постоянно напоминает, что американо-южнокорейский союз все равно крепок как никогда. И что главное условие межкорейского диалога — это отказ Севера от ядерного оружия», — сказал «Новой газете» ведущий научный сотрудник центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов.