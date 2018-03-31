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31 марта 2018, 19:47
история искусства
Максим Руссо

Каналетто в Абердине

Джон Гэш с картиной Каналетто
Джон Гэш с картиной Каналетто
University of Aberdeen

Картина, которая уже более полутора веков хранится в Абердинском университете, недавно была признана подлинной работой знаменитого итальянского пейзажиста Джованни Антонио Каналя, известного под именем Каналетто (1697 – 1768).

Картина представляет собой каприччио – пейзаж с вымышленным архитектурным сооружением. Подобный жанр был популярен в пейзажной живописи в XVII – XVIII века. На полотне изображены руины античного здания, на которых построен крестьянский дом. В древнем сооружении встроены два фонтана, которые, однако, до сих пор действуют, и женщины используют их для стирки белья.

В стороне слева виднеется постройка в форме пирамиды – здесь художник изобразил реальное римское сооружение, пирамиду Гая Цестия Эпулона. Она была возведена в I веке до н. э. , а в 271 – 275 годах, когда по велению императора Аврелиана Рим был окружен новым кольцом стен, была встроена в стену в качестве бастиона. В средние века пирамида Цестия считалась гробницей Рема, тогда как существовавшую до 1499 году пирамиду близ храма святого Петра считали гробницей Ромула. В 1660-х годах во время раскопок, начатых римским папой Александром VII, были найдены вход во внутренний склеп пирамиды и надписи на камни, свидетельствовавшие, что там был похоронен Цестий, а пирамиду возвели по его завещанию. Пирамида Цестия изображена на нескольких картинах Каналетто.

Долгое время считали, что эта картина принадлежит кому-то из учеников или последователей Каналетто, но теперь ее атрибутировали как принадлежащую самому художнику. К такому выводу пришли профессор истории искусств Абердинского университета Джон Гэш и ведущий специалист по наследию этого художника Чарльз Беддингтон. Свои выводы они изложили в Burlington Magazine – авторитетном журнале по изобразительному искусству. «По технике и стилю, а также по языку форм и композии ясно видно, что это собственная работа Каналетто самого высокого качества», – говорит Джон Гэш. Известны три других архитектурных фантазии кисти Каналетто, где изображены сходные постройки. Хотя на картине нет подписи художника, он оставил своеобразный знак – в центре руин храма на стене есть барельеф в виде круга, в котором изображен его герб.

В Абердинском университете картина оказался по завещанию врача Александра Хендерсона, умершего в своем имении в окрестностях Абердина в 1863 году. Он учился в Абердине, в колледже Маришаль и получил диплом доктора медицины в 1803 году. Спустя некоторое время он переехал в Лондон. Известность Хендерсон получил в 1814 году, когда разоблачил мошенничество Анны Мур, женщины, которая утверждала, что ничего не ела с 1807 по 1813 год. Вскоре он оставил занятия практической медициной, и стал посвятил себя литературе, коллекционированию и дегустации вин. Хендерсон совершал неоднократные поездки на континент, в ходе которых он собирал произведения искусства и предметы старины. В частности он собрал представительную коллекцию античной керамики, добытой в ходе раскопок Геркуланума. В 1824 году он опубликовал сочинение «История древних и современных вин».

В составленном в 1857 году завещании Хендерсон подарил всю свою коллекцию колледжу Маришаль. Он писал: «Музею вышеупомянутого колледжа мои картины, рисунки, мраморы, вазы, бронзы и медали, которые, пусть и не слишком ценны, могут помочь в формировании и распространении у моих соотечественников вкуса к изобразительному искусству и способствовать дальнейшим завещаниям подобного рода». Незадолго до смерти Хендерсона колледж Маришаль объединился с Королевским колледжем и возник Абердинский университет.

Спустя два года после смерти Хендерсона Aberdeen Journal перечислил в одном из своих номеров пожертвованные им произведения искусства, упомянув, что они выставлены в главном здании колледжа. Есть в этом перечне и интересующая нас картина – под названием «Руины храма». В качестве ее автора указан «Б. Каналетто». Возможно, имелся в виду племянник художника Бернардо Беллотто, тоже прославленный автор городских пейзажей. Однако Беллотто никогда не рисовал архитектурные каприччио.

В статье Джона Гэша и Чарльза Беддингтона в Burlington Magazine также говорится, что еще одна картина «Вид Большого канала с церквями Сан-Симеоне-Пикколо и Скальци» принадлежит Бернардо Каналю (1673 – 1744)., отцу Каналетто. Тот был известным венецианским театральным художником, но в конце жизни стал писать и городские пейзажи в духе своего сына.

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