Тот, кто решил докопаться до правды

Страшный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» обрастает все новыми подробностями. Зачастую их публикует неформальный лидер потерпевших — Игорь Востриков, потерявший на пожаре троих детей, жену и сестру.

Это он 27 марта, когда перед администрацией Кемеровской области собрался митинг из нескольких тысяч горожан, ответил вице-губернатору Сергею Цивилеву на слова: «Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?»

И он же до этого звал всех на митинг, написав «ВКонтакте»: «Моей семьи больше нет. Виноват правящий режим в моей стране. Каждый чиновник мечтает воровать, как Путин. Каждый госслужащий относится к людям как грязи».

И, казалось, первая реакция властей только подтверждала эти слова. Достаточно вспомнить тулеевских «бузотеров» — так он охарактеризовал убитых горем горожан.

«Назначат козла отпущения и закроют тему, а угрозы (халатное отношение, тотальная коррупция, спаивание и деградация населения) никуда не денутся!», — предсказывал Востриков.

Однако Аман Тулеев сумел убедить активиста, что кемеровский протест разжигают «майданщики». А добиться правды и справедливости можно и без митингов.

И Востриков пытается докопаться до правды.

По его словам, первые дни родные жертв пожара «гонялись за фейками» — сообщениями о том, что жертв пожара сотни, а власти это скрывают. А теперь пришло время говорить о реальных проблемах — в том же МЧС, заявил он «Дождю».

«Я даже не знал, что такое положение дел, я думал, что у нас действительно все хорошо, нам же всем по новостям рассказывают, что у нас все хорошо. Когда я просто послушал [сотрудников МЧС], я ужаснулся. Бывает такое, что люди едут на пожар, а у них машины ломаются. Пожар должны тушить, расчет — семь человек, а ездит по два человека», — отметил активист.

Помимо интервью разным СМИ он публикует у себя в инстаграме важные материалы следствия.

Сегодня там появилось видео первых секунд пожара — камера была установлена в коридоре, в который открывались двери кинозалов. В красном кинозале погибла семья Вострикова.

Появилось видео первых минут пожара в кинотеатре «Зимней вишни»https://t.co/sIuPyVpnJL



Видео: gorlovepapa • / instagram pic.twitter.com/R5gDux2DQw — РБК (@ru_rbc) 31 марта 2018 г.

На кадрах видно, что девушка в белой блузке открыла двери залов и, по словам Вострикова, «побежала туда дальше, ничего не крикнула» тем, кто был внутри. Спустя меньше минуты коридор заволокло густым дымом. В красном зале к этому моменту кто-то решил, что лучше заткнуть щели и дожидаться спасателей…