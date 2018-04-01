Государственный департамент США разработал новый документ для тех, кто намерен иммигрировать в страну, получить вид на жительство или даже просто посетить Америку. Все жалеющие получить визы должны будут предоставлять данные об активности в социальных сетях за последние пять лет. Об этом говорится в документах, опубликованных на портале Federal Register.

«Исключения предусматриваются для дипломатов, официальных лиц, а также для ряда категорий, например, для нуждающихся в срочном лечении пациентов, студентов по обмену, которые приезжают в страну на короткий срок, и некоторых других категорий заявителей», — пишет РБК.

Информацию подтвердили ТАСС в самом Госдепартаменте.

«Согласно этому предложению, почти всех, кто подает заявления на американские визы, попросят предоставить дополнительные сведения, включая имена их профилей в социальных сетях, номера старых паспортов, данные о членах их семей, рассказать о более давних поездках, местах работы», — уточнил собеседник агентства.

Необходимость ужесточения правил выдачи виз власти США объясняют интересами нацбезопасности. Как отмечает CNN, нормы были разработаны еще после теракта 2015 года в Сан-Бернардино, когда мужчина и женщина ворвались в центр для людей с ограниченными возможностями и застрелили там 14 человек, а еще 21 ранили. Позднее выяснилось, что оба были сторонниками радикального ислама, а мужчина оставлял экстремистские сообщения в соцсетях в своих аккаунтах.

Неполный список аккаунтов, информацию о которых возможно придется предоставлять их пользователям, желающим получить визу в США, выглядит так: Instagram, LinkedIn, Reddit и YouTube. Вероятно, что в перечень попадут и другие социальные сети, которые зарегистрированы за пределами США — речь идет о российской «ВКонтакте» и китайской Weibo.

ТАСС уточняет, что у Госдепа есть 60 дней, чтобы изучить реакцию общественности на новую законодательную инициативу. Первые мнения уже появились.

«Людям теперь придется гадать, не могут ли их высказывания в социальных сетях быть неправильно понятыми государственными чиновниками. Нас также тревожит то, как администрация Трампа интерпретирует смутное и слишком широкое понятие "террористической деятельности", поскольку оно носит политический характер и может использоваться в целях дискриминации мигрантов, которые не совершали никаких противоправных действий», — сказала BBC представитель Американского союза гражданских свобод Хина Шамси.

Как уточняет BBC, помимо информации из соцсетей, подающим документы на оформление въездных виз в США (даже туристических) надо будет представлять и данные о поездках за последние пять лет, номера телефонов и адреса электронной почты, равно как и сведения о депортации из каких-либо стран или о связи родственников с террористами.

«Эти предложения не коснутся граждан стран, с которыми США имеют соглашения о безвизовом въезде — среди них Британия, Канада, Франция и Германия. Однако граждане других стран, не имеющих таких соглашений, например, Индии, Китая и Мексики, могут столкнуться с новыми требованиям при поездках в США по делам или в качестве туристов», — пишет сайт радиостанции.

Надо отметить, что уже сейчас действует выборочный порядок, который рекомендует представителям официальных органов США, занимающимися выдачей въездных виз в страну, изучать активность заявителей в социальных сетях. Однако это касается только тех случаев, когда речь идет о необходимости подтверждения личности или проведения более глубокой проверки персональных данных человека, желающего попасть в Америку.

«Поддержание надежных критериев проверки лиц, подающих заявление о визах, является динамичным процессом, который должен меняться в зависимости от изменения ситуации. Мы уже сейчас требуем предоставлять ограниченные данные о контактах, поездках, членах семьи и прошлых адресах. Сбор дополнительной информации усилит существующий режим установления личности подающих на визы», — сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Такой порядок действует около года — в соответствии с президентским меморандумом от 6 марта 2017 года об усилении проверки и изучения заявок на получение виз напоминает РИА Новости.

Интересно, что это уже не первая и даже не самая жесткая инициатива американских законодателей, связанная с визовым режимом и соцсетями. В начале февраля министр внутренней безопасности США Джон Келли предлагал и вовсе запрашивать пароли у тех, кто намерен побывать в Штатах. Правда, тогда это касалось, в основном, граждан государств, попавших в спецуказ президента Трампа.

«Очень сложно по-настоящему проверить людей из этих стран... Но если они въезжают, то мы должны знать, какие интернет-сайты они посещают, и получить их пароли. Таким образом, мы увидим, что они делают в сети», — цитирует выступление Келли на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей США BBC.

Напомним, в конце января прошлого года Дональд Трамп подписал миграционный указ о запрете въезда в США граждан семи стран — Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии. Тем же документом был заморожен прием беженцев из некоторых мусульманских государств. Правда, позднее федеральный судья Сиэтла наложил запрет на исполнение этого указа.

«В начале 2017 года американские СМИ сообщали о нескольких случаях, когда пограничники в аэропортах США требовали от пассажиров, прибывших из-за границы, предоставить пароли для доступа к аккаунтам в соцсетях, компьютерам и телефонам», — напоминает «Медуза».

Тогда издание Nextgov уточняло, что погранично-таможенная служба работает в «серой зоне», внутри которой действие четвертой и пятой поправок «ограничено» — четвертая защищает от необоснованных обысков и задержаний, а пятая гарантирует право человека не свидетельствовать против самого себя. Правда, поправки к Конституции США касаются только американских граждан.