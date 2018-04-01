В субботу, 31 марта, на Троекуровском кладбище в Москве похоронили Сергея Мавроди. По данным «Рен-ТВ», церемония была почти секретной, территория была оцеплена и охранялась. В ней участвовали только несколько близких Мавроди людей. Как сообщают «Известия», создателя финансовой пирамиды хоронили в закрытом гробу.

Сразу после известия о смерти скандального финансиста сообщалось, что его могут похоронить в общей могиле за государственный счет. После чего появились люди, желающие заработать на смерти Мавроди. Так, портал ForkLog сообщал, что компания SpaceWay предлагала его родственникам развеять прах создателя «МММ» в космосе, взяв все расходы на себя. Позднее «Известия» писали, что сеть криптоматов ICCENTER также готова была выкупить тело за три биткоина, кремировать его, а прах использовать по своему усмотрению — упаковать в подарочные коробки и раздать клиентам.

«Мы узнали из новостей, что вы решили не забирать тело из морга. Если оно вам не нужно, то мы готовы его взять. Кремация также за наш счет», — цитирует издание обращение гендиректора компании к родним Мавроди.

Впрочем, все спекуляции быстро закончились. Как объяснил Business FM адвокат Александр Молохов, который общался с основателем «МММ», на момент госпитализации у Мавроди был только советский паспорт. Поэтому первоначально его посчитали неопознанным и невостребованным. Однако после шумихи в прессе компания «Гвардия МММ-2011» собрала деньги на похороны, а тело из морга забрала бывшая жена Мавроди Елена Павлюченко. При этом Молохов объяснил, что с ней основатель «МММ» развелся, находясь в СИЗО. С родным братом Вячеславом он не общался после ссоры, случившейся из-за первой пирамиды. Брат даже запретил хоронить родственника на семейном участке Хованского кладбища.

«Он очень беспощадно относился к людям, считал, что человек по своей природе порочен, зол. И об этом писал в своих книгах, поэтому и с семьей у него не сложилось», — сказал о Мавроди адвокат.

Напомним, что скончался Мавроди 26 марта 2018 года. Ему было 62 года. По одним данным, в больницу № 67 он был доставлен скорой с автобусной остановки на улице Поликарпова, по другим — его госпитализировали из квартиры. Официальная причина смерти неизвестна, уточняет РИА Новости.

«Мавроди скончался в 6:40 утра после обширного сердечного приступа. Однако врачей почему-то насторожили обстоятельства его смерти — его тело направлено в судебный морг для вскрытия», — сообщал телеграм-канал Mash.

Надо напомнить, что «МММ» изначально не была пирамидой. Компания, созданная представителями семьи Мавроди первоначально обозначала троих носителей фамилии — самого Сергея, его брата Вячеслава, а также супруги брата Ольги, в девичестве — Мельниковой. Кооператив, зарегистрированный в Ленинском исполкоме Москвы, занимался торговлей импортными ЭВМ, биржевой деятельностью и даже конкурсами красоты. Уже впоследствии аббревиатура стала расшифровываться как «Мы можем многое».

«К собственно идее финансовой пирамиды Мавроди пришел а 1993 году, тогда АООТ "МММ" зарегистрировало первый проспект эмиссии акций. Первая фирма, работающая по схеме "доход — первым участникам за счет вкладов последующих" была создана в 1919 году в США. А сами схемы были известны гораздо раньше, в том числе в дореволюционной России. Хрестоматийный пример с "лавиной дешевых велосипедов", описанный советским математиком-популяризатором Яковом Перельманом, наверняка был известен выпускнику факультета "Прикладная математика" Московского института электронного машиностроения Сергею Мавроди», — пишет портал «Новостной фронт».

В 1993 году «МММ» выпустила первые акции, бумаги внешне билеты напоминали российскую валюту, но только с портретами Мавроди и по номинальной цене в тысячу рублей. Вкладчикам обещали повышенную доходность.

«Особую роль в одурачивании населения сыграли медиатехнологии. "МММ" активно рекламировалась на телевидении — в 16 роликах зрителям рассказывали, как простой работяга Леня Голубков вкладывается в "МММ", а на доходы от билетов покупает жене сначала сапоги, затем шубу и наконец автомобиль и дом», — напоминает РИА Новости.

К августу 1994 года стоимость одного билета выросла в 127 раз, а число «партнеров» достигло нескольких миллионов человек. Причем официальные власти предупреждали доверчивых граждан о том, что они могут лишиться денег. Тогда Мавроди выпустил особый указ о том, что все билеты «МММ» теперь снова стоят одну тысячу рублей.

«Таким образом он пытался уйти от ответственности перед вкладчиками, свалив всю вину на государство. Государство справилось с "МММ" только в 1997 году. Компанию признали банкротом, самого Мавроди объявили в розыск. Нашли его в 2003-м в Москве. Мошенник получил 4,5 года. От деятельности "МММ" пострадало около десяти миллионов человек», — добавляет агентство.

После обрушения пирамиды 50 человек покончили жизнь самоубийством, но только каждый десятый обманутый вкладчик написал на ее основателя заявление в милицию. При том, даже находясь в розыске, Мавроди продолжал финансовые эксперименты. В начале 1998 года он создал виртуальную фондовую биржу Stock Generation Ltd, которая была зарегистрирована на Карибах на двоюродную сестру жены Оксану Павлюченко. Вкладчикам предлагалось за реальные деньги (минимальный взнос составлял 50 долларов) торговать акциями несуществующих компаний. В 2000 году и эта пирамида рухнула, причем пострадавших было 250 тысяч человек, в основном граждан США, Канады, Европы и Австралии.

Лишь в 2007 году Мавроди приговорили к 4,5 годам лишения свободы за мошенничество. Правда, весь срок он уже отбыл в СИЗО во время следствия. И уже в 2011 году была создана новая пирамида — «МММ-2011». Вкладчикам предлагалось инвестировать под 55%, однако затея долго не прожила. Последним проектом Мавроди стала собственная криптовалюта — Mavro — о ее выпуске он заявил в 2016 году.

«Господи! Дались вам эти деньги. Бумага это резаная. И ничего более», — говорил сам Мавроди. Это высказывание стало одной из самых известных его цитат.