Закончен первый этап реставрации гробницы Микеланджело Буонарроти, находящейся во флорентийской церкви Санта-Кроче.

Последний раз усыпальница Микеланджело реставрировалась в 2000 году. В сентябре прошлого года была начата кампания по сбору средств под девизом «Во имя Микеланджело». Она быстро достигла своей цели, и на проведение первого этапа работ было собрано 100 тысяч евро. Среди жертвователей были представители одиннадцати стран, большая часть их – из США.

Работы включали очистку и диагностику усыпальницы. Реставраторы Паола Роза и Эмануэла Пейретти, ранее реставрировавшие «Давида» Микеланджело, организовали процесс так, что посетители церкви Санта-Кроче могли наблюдать за различными этапами работы. Планируется, что к осени этого года будет завершен и второй этап, включающий реставрацию алтаря семейства Буонарроти, поврежденного во время флорентийского наводнения 1966 года.

Общий вид гробницы Микеланджело

Микеланджело умер в Риме 18 февраля 1564 года, а на следующий день его тело поместили в церкви Святых Апостолов. Папа Пий IV намеревался в будущем воздвигнуть ему величественную усыпальницу в соборе святого Петра. Но 21 февраля в Рим приехал племянник художника Лионардо Буонарроти. У него было поручение от герцога Козимо Медичи доставить тело Микеланджело во Флоренцию. По словам Джорджо Вазари, Козимо «задумал, поскольку не смог заполучить Микеланджело живым и оказать ему почести, увезти его во Флоренцию и почтить его после смерти возможно более торжественно». Лионардо сумел выкрасть тело дяди из гробницы и тайно доставить его из Рима во Флоренцию «в тюке под видом купеческих товаров».

Во Флоренции многолюдная торжественная процессия доставила гроб Микеланджело в Санта-Кроче. Когда гроб открыли, рассказывает Вазари, «мы вдруг увидели его нетронутым во всех его членах и без какого-либо дурного запаха, и мы готовы были поверить, что он скорее всего спит сладким и спокойнейшим сном. И помимо того что и черты лица были как у живого (только цвет лица несколько напоминал покойника), ни одна часть тела не истлела и не вызывала неприятного чувства, голова же и щеки, если к ним прикоснуться, были такими, будто скончался он всего несколько часов тому назад», хотя с момента смерти Микеланджело прошло уже двадцать пять дней.

Еще в 1555 году Микеланджело изваял из мрамора скульптурную группу, известную теперь как «Флорентийская пьета», или «Пьета Бандини» (Pietà Bandini). Тело Иисуса он изобразил, лежащим на руках его матери, Марии Магдалины и Никодима – одного из учеников Христа, участвовавшего, согласно евангелисту Иоанну, в погребении (по другой версии, мужской персонаж скульптуры не Никодим, а Иосиф Аримафейский). Исследователи полагают, что скульптурное изображение Никодима представляет собой автопортрет Микеланджело. Рассказывали, что скульптор планировал, что именно это его творение будет установлено на его надгробии, но этот замысел не сбылся. По неясным причинам, вокруг которых до сих пор выдвигаются разного рода гипотезы, Микеланджело решил уничтожить скульптуру и уже отбил от нее несколько кусков, а затем подарил изуродованный мрамор своему слуге. У того скульптуру купил друг Микеланджело Франческо Бандини и поручил скульптору Тиберио Кальканьи восстановить, что возможно. Тот присоединил отбитые куски мрамора, за исключением левой ноги Иисуса. Долгое время скульптура находилась в Риме, пока в 1671 году году ее не купил Козимо III, который привез ее во Флоренцию. В 1722 году ее поместили в собор Санта-Мария-дель-Фьоре, а с 1981 года она хранится в Museo dell 'Opera del Duomo.

Пьета Бандини

Надгробие же Микеланджело украсили работы других скульпторов. Усыпальница семейства Буонарроти находится во второй капелле правого нефа церкви Санта-Кроче. Мраморный саркофаг не содержит тела Микеланджело. Он сам, как и более шести десятков его родственников, похоронен в склепе под полом. Погребения здесь продолжались до 1858 года. Латинская эпитафия переводится так: «Микеладжело Буонарроти из древнего рода Симони, скульптор, живописец, архитектор, окруженный всеобщей славой. Его любящий племянник леонардо похвально перенес из Рима останки в этот великий храм и воздвиг это надгробие при содействии светлейшего Козимо Медичи, великого герцога Тосканы. Лето Господне 1570. Прожил 88 лет 11 месяцев 15 дней».

Надгробный памятник возвели по рисунку Джорджо Вазари. Но сами работы продлились очень долго, и были завершены лишь к 1578 году, уже после смерти Вазари. По его замыслу на памятнике изваяли бюст Микеланджело и три женские фигуры – аллегорические изображения Скульптуры, Архитектуры и Живописи, оплакивающих смерть великого мастера. Скульптурный портрет Микеланджело, а также статую Живописи исполнил Джованни Баттиста Лоренци, статую Скульптуры – Валерио Чиоли. Согласно свидетельству Вазари, над статуей Архитектуры работал Джованни Бандини, но современные исследователи утверждают, что она тоже принадлежит Лоренци. Первоначально Вазари планировал сделать центральной фигурой Живопись, однако Лионадо Буонарроти с одобрения Козимо Медичи решил поместить в центр Скульптуру. Фигура Живописи находится в левой части надгробного памятника, Архитектуры – в правой. Украшающую усыпальницу фреску, изображающую оплакивание Христа, написал в 1578 году Джованни Баттиста Нальдини.

Статуя Архитектуры

Статуя Скульптуры

Статуя Живописи

Бюст Микеланджело

Фреска Джованни Нальдини

Реставрационные работы затронули и расположенный рядом алтарь семейства Буонарроти. Он украшен большой картиной Вазари, написанной маслом на деревянной панели и изображающей встречу Иисуса Христа со святой Вероникой по дороге на Голгофу. Картина сильно потемнела от времени, а после наводнения 1966 года живописный слой потрескался и местами отслоился от деревянной основы, так что ее персонажей стало уже трудно разглядеть. К тому же недавно в дерево проникли термиты. Реставрацией картины занимается Тесса Кастельяно.

Алтарь семейства Буонаротти с картиной Вазари

Вазари «Встреча Иисуса Христа со святой Вероникой по дороге на Голгофу»

Повреждения картины в результате наводнения

Согласно недавнему исследованию Салли Корнелисон (Sally Cornelison), на этой картине Вазари в одном из персонажей изобразил Микеланджело (узнается, в частности, по завиткам волос, бороде и характерной форме носа). Картина расположена так, что взгляд Микеланджело направлен на его собственное надгробие.

Более того, человек, стоящий на картине перед Микеланджело, по мнению Салли Корнелисон изображает другого художника Джованни де Джакопо, известного под прозвищем Россо Фьорентино «Рыжий Флорентийец» (1494 – 1540). Рыжие волосы на картине Вазари заменил головным убором рыжего цвета. Неясно, почему Вазари решил изобразить Микеланджело с Росси Фьорентино, но, как сам Вазари свидетельствует в «Жизнеописаниях…», эти художники при жизни были близки.

Фрагмент картины с лицами Микеланджело и Росси Фьорентино

Можно предположить, что участник крестного пути на картине Вазари, которого художник наделил внешностью Микеланджело, это евангельский Никодим. Вазари знал о намерении Микеланджело сделать «Флорентийскую пьету» своим надгробным памятником (он даже попытался выкупить скульптуру, чтобы установить ее в церкви Санта-Кроче). Весьма вероятно, что ему было известно и о том, что Никодим в этой скульптурной группе представляет собой автопортрет Микеланджело.