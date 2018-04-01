Гран-при фестиваля «Святая Анна» завоевал фильм «Для всех я умерла»

Главным победителем 25-ой «Святой Анны» стал фильм «Для всех я умерла» режиссера Насти Антоновой, студентки мастерской Александра и Владимира Котт во ВГИКе. Он завоевал Гран-при, а также Приз председателя Союза кинематографистов РФ с денежной премией, которую вручил победительнице Никита Михалков.

Лучшим документальным фильмом признан «Зоя и Валера» Андрея Ананина (ВГИК, мастерская С.В. Мирошниченко, С.Л. Музыченко)

Награду за Лучший анимационный фильм получила Жанна Бекмамбетова за фильм «Чик-чирик» (студия CGF).

Вторая премия жюри за лучший игровой фильм досталась Лене Ланских за «Восьмой вид», картина также отмечена призом за лучшую актерскую игру – актрисе Агнессе Цвелодуб.

Третью премию жюри, председателем которого в 2018 году стал режиссер Алексей Учитель, получил фильм «Лео и Ураган» режиссера Павла Емелина, уже отмеченный главным призом на «Гиляй-фесте».