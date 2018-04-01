Губернатор Кузбасса Аман Тулеев досрочно подал в отставку. Об этом говорится на официальном сайте администрации Кемеровской области. Там же опубликовано видеообращение главы региона.

«Считаю это для себя правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя. Мира и добра вам и вашим семьям. Пусть господь хранит каждого из вас и нашу родную кузнецкую землю», — говорит Тулеев.

В видеообращении губернатор Кузбасса также обратился к жителям региона, отметив, что пожар в «Зимней вишне», в результате которого погибли 64 человека, стал страшной трагедией для всей страны.

«Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы. Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир. Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли. В причинах пожара разбираются правоохранительные органы России», — сказал Тулеев.

В заключение он поблагодарил кемеровчан.

«Дорогие земляки, мы вместе с вами прошли большой, очень большой жизненный путь: от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах, стучащего касками, головки, забастовки до Кузбасса созидающего и опоры нашего государства. И все это сделал вы, вы. И я вам безмерно благодарен. Совершенно честно, как перед иконой, я могу сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами нашей страны, России, и нашей области. Еще раз спасибо всем за то, что всегда были рядом — в горе, радости. И примите поклон», — добавил он, хотя пользователи интернета заметили, что сил, чтобы встать из-за стола перед поклоном, Тулеев в себе не нашел.

Напомним, что Аман Тулеев был одним из старейших губернаторов в России по длительности пребывания на посту главы региона — впервые он был избран на должность в 1997 году. Дольше него у руля субъекта РФ остается только Евгений Савченко, который возглавляет Белгородскую область в 1993 году. На досрочных выборах губернатора региона 22 апреля 2001 года Тулеев получил 93,5% голосов.

«В 2005 и 2010 годах, когда прямые выборы глав регионов были отменены, сроки губернаторских полномочий Тулеева были продлены президентскими указами. 13 сентября 2015 года он вновь избран губернатором Кемеровской области (94,5%). Тулеев запомнится кузбассовцам своими гражданскими поступками — например, он неоднократно вел переговоры с преступниками и террористами, бравшими в заложники людей. В мае 2017 года Аман Тулеев оплатил из личных средств операцию на позвоночнике в клинике в Германии, в августе вернулся в Кемерово и приступил к работе, находясь в инвалидном кресле», — напоминает «Российская газета».

Его отставка одновременно стала неожиданной и долгожданной. Одни эксперты считали, что его необходимо снимать с поста губернатора как можно скорее. Об этом, например, говорил политтехнолог Марат Баширов.

«Эмоциональное потрясение кемеровчан от многочисленных детских фотографий будет непереносимо мощным. Тот, кто видел Беслан, понимает, о чем идет речь. В Кемерово и пригородах народ простой, много шахтеров с хорошим протестным опытом. Плюс часть жителей поддерживали движение сопротивления на Донбассе, в Донецке и Луганске воевало много добровольцев с Кузбасса, есть целые сообщества ветеранов. Поэтому нужна жертва, да и справедливо это будет», – писал эксперт в телеграме «Политджойстик».

Другие считали, что, по крайней мере, до инаугурации президента России отставки не произойдет. На такой сценарий намекал и сам Владимир Путин во время срочной поездки в Кемерово.

«Принять решение подобного рода нужно не на камеры, не для красного словца и не на фоне трагедии. Важно знать, кто, в чем виноват. Только тогда будут решения», — говорил он.

Однако политологи предполагали, что отставки может и не быть, поскольку не в привычке главы государства действовать под давлением общественности. В качестве примера припоминалась пермская трагедия в «Хромой лошади», после которой тогдашний губернатор Олег Чиркунов не был отправлен в отставку.

«Я давно наблюдаю за Кемерово. На протяжении нескольких лет раз в год ко мне обращаются за комментариями по поводу отставки Тулеева. Но это не заканчивалось отставкой. Несмотря на то, что в прошлом году у него была очень тяжелая операция, он остался в руководстве, хотя все были уверены, что он уйдет. Прогнозировать мы с вами не сможем, хотя предпосылки есть. Какое решение примет президент, я не понимаю. Но он под давлением толпы не действует», – говорил РИА «Новый День» политолог Андрей Колядин.

Куда более кровавые трагедии по числу жертв в Кемеровской области не становились поводом для отставки губернатора, а ведь счет погибших шахтеров только за годы правления Тулеева пошел на сотни — больше 400 горняков погибли в 13 крупных авариях, в том числе на шахтах «Юбилейная» и «Распадская».

В качестве аргументов против того, что отставка все же случится, эксперты называли отсутсвие преемника. Врио губернатора стал Сергей Цивилев, об этом говорится на официальном сайте президента России. Его фамилия и кадры с его участием в митинге на площади Советов в Кемерове облетели все СМИ и соцсети. Сначала он обвинил мужчину, потерявшего на пожаре в «Зимней вишне» пятерых родственников, в попытке пиара, а после извинялся, встав на колени.

«Цивилев — врио губернатора Кемеровской области. Главная сложность — это то, что "медового месяца" с избирателями у него не будет», — пишет в одном из своих телеграм-каналов политолог Евгений Минченко.

Как пишет «Коммерсант», Сергей Цивилев был назначен на пост вице-губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку только 2 марта 2018 года. За несколько дней до этого он встречался с Владимиром Путиным и отчитывался перед ним по деятельности угледобывающей и перерабатывающей компании «Колмар» (Республика Саха), гендиректором которой был с января 2014 года. До этого работал в в петербургском филиале банка «Аэрофлот», владел акциями юридической фирмы «Нортэк».

Некоторые эксперты скептически отнеслись к тому, что врио стал именно Цивилев — слишком мало времени он провел в регионе, чтобы наладить отношения и с элитами, и с населением. Однако другие считают, что для нового главы региона все сложится удачно.

«Были разные комментарии по поводу перспектив Цивилева после его появления на митинге в Кемерово и преклонения колен. Но семьями погибших это было понято и принято. Как мне думается, он показал себя человеком, способным к общению с людьми даже на протестных митингах. Ушел он, к слову, под аплодисменты. Это правильное назначение. Могу только пожелать ему удачи», — сказал НСН глава Политической экспертной группы Константин Калачев.