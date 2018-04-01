Полигон боевых действий

Сегодня, 1 апреля, в центре подмосковного Волоколамска вновь состоялся митинг, посвященный борьбе с мусорным полигоном «Ядрово». Как заявил мэр Волоколамска Петр Лазарев, в акции приняли участие около 6 тысяч человек. Учитывая, что население города составляет около 21 тысячи человек, можно сказать, что в акции участвовал каждый третий житель города.

Основными требованиями акции, помимо закрытия полигона, стали требование отставки действующего подмосковного губернатора Андрея Воробьева, проведение прямых выборов главы региона, а также освобождение одного из лидеров активистов, накануне задержанного полицией. В ходе акции представители районной администрации так и не вышли к митингующим. Организаторы пообещали, что они не остановятся на сегодняшней акции и будут подавать заявки но проведение новых митингов.

«В настоящий момент митинг завершен, он прошел в спокойной обстановке. Возможно в толпе были попытки провокаций, но они не удались», -заявили представители группы активистов.

Помимо организатора акции Артема Любимова, которого задержали накануне и вменили ему неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, на митинге также задержали четверых активистов незарегистрированной «Другой России». Как подтвердила пресс-служба организации, они приехали на акцию из Москвы.

«Только что задержаны нацболы, приехавшие из Москвы на митинг в Волоколамск, чтобы поддержать людей, требующих закрыть полигон "Ядрово". Активистов "Другой России" встретили полицейские на платформе и проводили в автобус. Задержаны Глумов Влад, Аксель Михаил, Галяшкин Михаил, Шалина Ольга», - пояснили в пресс-службе.

Электричку из Москвы в Волоколамске встречала полиция. На выходе с платформы спрашивали у всех документы, смотрели регистрацию. Неместных просили пройти в непонятный автобус и проехать отдел для выяснения чего-то там. — Наташа Зотова (@natashazotova) 1 апреля 2018 г.

Активистов отвезли в местное ОВД, но затем отпустили без предъявления обвинений.

Однако сообщается и о других задержаниях уже по завершении акции.

В Волоколамске после окончания митинга против мусорного полигона «Ядрово» задержали 10 участников мероприятия. Среди них: правозащитник Эдуард Рудык, трое участников «Левого блока», активист «Левого сопротивления» и еще 5 человек https://t.co/WmyxqBHsKk — ОВД-Инфо (@OvdInfo) 1 апреля 2018 г.

Между тем министерство экологии и природопользования области заявило, что экологи уже в понедельник установят новую станцию мониторинга вблизи полигона, и она позволит отслеживать качество воздуха каждые 20 минут.

«Сейчас работают станции мониторинга МЧС, есть у них стационарные и мобильные, они постоянно перемещаются. Плюс по жалобам жителей специалисты выезжают и делают замеры, в том числе в квартирах. Завтра появится еще одна автоматическая станция. Если сейчас делаются замеры каждые 4 часа, то эта автоматическая станция будет делать замеры каждые 20 минут», - сказал представитель пресс-службы. Станцию установят там, куда укажут активисты из числа местных жителей. Они ранее предлагали установить станцию мониторинга в низинах вблизи полигона, где может скапливаться свалочный газ.

Как подтвердили представители министерства экологии и природопользования области, 35 % поверхности полигона подготовлены к монтажу системы утилизации газа: «35 % полигона подготовлено к дегазации полностью. Формируется тело полигона по той картограмме, которую подготовила голландская компания», — пояснили в министерстве. Сейчас поверхность свалки перекрывается геотекстилем и пересыпается песком. Система дегазации должна заработать на волоколамском полигоне к 15 июня.

Пока же местные власти принимают меры к тому, чтобы не допустить отравления местных жителей вредными веществами: «В течение суток на постах "Мосэкомониторинга" в районе полигона твёрдых бытовых отходов "Ядрово" разовые превышения предельно допустимой концентрации по сероводороду зафиксированы не были... администрацией Волоколамского района населению выдана тысяча респираторов».

Утро в Волоколамске pic.twitter.com/LPxjmd2wx0 — недруги за бугром (@Lndcalling) 1 апреля 2018 г.

Местная администрация сообщила сегодня, что более 1,3 тысяч человек, в том числе 871 ребенок, обратились в управление соцзащиты Волоколамска за путевками в санатории, предложенные властями в качестве компенсации. Детей и взрослых будут отправлять в лагеря и пансионаты Истринского, Щелковского, Пушкинского и Нарофоминского районов.

Мэр подмосковного Волоколамска Петр Лазарев заявил, что он хочет остаться на своем посту из чувства патриотизма. Ранее ему предложили повышение до заместителя главы Волоколамского района.

«Я считаю, что я должен быть с горожанами. Моя должность меня вполне устраивает. Я Я считаю, что я должен быть с горожанами. Моя должность меня вполне устраивает. Я считаю, что перейдя на другую должность, даже более значимую, я предам горожан, которые меня избирали», - отметил он.

Напомним, что после выброса свалочного газа 21 марта за медицинской помощьюобратились 222 ребенка и 93 взрослых. В Волоколамске прошла череда акций протеста. К протестующим приезжал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отправил в отставку глава Волоколамского района Евгения Гаврилова. И.о. руководителя региона был назначен Андрей Вихарев. В ночь на 28 марта возле полигона было вновь зафиксировано кратковременное разовое превышение ПДК сероводорода, а в ночь на 29 марта превышения ПДК фиксировались дважды. С 30 марта в Волоколамске объявлен режим повышенной готовности к ЧС. 29 марта в Волоколамске прошла очередная акция протеста. Жители Волоколамского района обратились в суд с требованием закрыть полигон.