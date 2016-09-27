Главные новости
00:40 Мемория. Регина Збарская
ЗАБВЕНИЯ.NET
Мемория. Регина Збарская
27 сентября 1935 года родилась Регина Збарская, манекенщица, легенда советского подиума
26.09 20:27 Алексей Бобровский рассказал о жидких кристаллах
26.09 19:27 «Дыра» в ВПБ составила 6,7 млрд рублей
26.09 19:09 ProScience-Театр открывает новый сезон
26.09 18:14 Бастрыкин подал в отставку с поста главы СКР
26.09 17:00 В МИД РФ предрекли долгий срок операции в Сирии
26.09 16:53 Людмила Нарусова стала сенатором от Тувы
26.09 16:35 В Иране выпустили первые кредитные карты
26.09 13:48 Индия успешно запустила восемь спутников