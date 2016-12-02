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ЗАБВЕНИЯ.NET
Мемория. Матвей Бронштейн
2 декабря 1906 года родился гениальный физик Матвей Бронштейн
01.12 20:56 Роскосмос подтвердил утрату «Прогресса»
01.12 20:41 В Сирию вылетел аэромобильный госпиталь МЧС
01.12 20:25 В Амстердаме задержали российское судно
01.12 20:22 «Крылья Советов» обыграли «Спартак» 4:0
01.12 19:45 Путин обсудил Алеппо с членами Совбеза РФ
01.12 19:16 СМИ допустили падение «Прогресса»
01.12 19:06 В Таиланде официально провозглашен новый король
01.12 18:58 Население Земли приблизилось к 7,5 млрд человек
01.12 18:39 Клинтон опередила Трампа на 2,5 млн голосов