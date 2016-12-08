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ЗАБВЕНИЯ.NET
Мемория. Владимир Гиляровский
8 декабря 1855 года родился писатель и журналист Владимир Гиляровский
07.12 20:23 Ходорковский запустил пять медиапроектов
07.12 19:31 Кадыров сообщил о самочувствии после операции
07.12 19:26 МОК продлил санкции против России
07.12 18:58 Госдума увеличила МРОТ до 7800 рублей
07.12 18:17 Задержан начальник центра «Э» МВД Ингушетии
07.12 17:59 Премьер Италии уйдет отставку вечером 7 декабря
07.12 17:44 В Иране валюту поменяли на туман
07.12 17:34 Израиль нанес удар по аэродрому под Дамаском
07.12 17:17 Исинбаева возглавила набсовет РУСАДА
07.12 16:36 Суд оштрафовал «Мемориал» на 300 тысяч рублей
07.12 16:00 Time выбрал Трампа человеком года