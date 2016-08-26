Лидера «Вежливых фермеров» увезла из дома полиция

Пресс-секретарь «Объединения перевозчиков России» Елена Филиппова сообщила в Facebook об аресте лидера кубанского движения «Вежливые фермеры», организатора «тракторного марша» на Москву Алексея Волченко. По ее словам, полицейские явились к активисту домой и увезли его оттуда в Кропоткин.

Филиппова заявила, что лидеру «Вежливых фермеров» «шьют экстремизм», но подтверждений этому предположению у нее пока не имеется.

Напомним, накануне двое фермеров и один дальнобойщик были арестованы по решению Аксайского районного суда в Ростовской области за участие в незаконной массовой акции. Еще 11 ее участников получили штрафы: большинство — по 10 тысяч рублей, а Волченко, по его собственным словам, — 30 тысяч рублей, поскольку суд счел его организатором акции.

23 августа бойцы российской Национальной гвардии задержали нескольких участников «тракторного марша» в Ростовской области. Организаторы автопробега утверждают, что их преследуют по политическим мотивам, дабы не позволить им донести до федеральных властей информацию о рейдерских захватах земли в Краснодарском крае.

«Тракторный марш» стартовал 21 августа. Его участники собирались доехать на сельскохозяйственной технике до Москвы и там пожаловаться президенту РФ Владимиру Путину на действия кубанских властей и судей по земельным вопросам. В Ростовской области «марш» остановился: фермеры планировали встретиться с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Однако суд посчитал, что их пребывание там являлось организованным митингом.