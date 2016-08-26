За продажу алкоголя несовершеннолетним предложено платить родителям

Ассоциация компаний розничной торговли (АКРОТ) готовит поправки в законодательство относительно ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Согласно их мнению, наказание за приобретение алкоголя должны нести не только продавцы, но и покупатели, а именно - родители или законные представители детей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы к заседанию рабочей группы.

В Кодексе об административных нарушениях (195-ФЗ) АКРОТ предлагает определить штраф в размере 2-3 тысяч рублей за неисполнение родителями «обязанности обеспечить соблюдение запрета на приобретение несовершеннолетними алкогольной продукции», уточняя, что штраф может быть увеличен до 4-5 тысяч рублей за повторное нарушение.

Кроме того, предлагается внести изменения в 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части предоставления покупателем документа, подтверждающего достижение совершеннолетия. Покупатель алкогольной продукции будет обязан предъявить соответствующий документ сотруднику магазина, в то время как на данный момент имеет право в этом отказать.

Отметим, что сейчас штраф за продажу алкоголя несовершеннолетнему определяется в размере 30-50 тысяч рублей для физических лиц, 100-120 тысяч рублей для должностных, для юридических лиц его размеры достигают 300-500 тысяч рублей.

АКРОТ планирует завершить работу по подготовке всех поправок к началу работы нового созыва Госдумы.