Экс-акционеры ЮКОСа опротестовали решение гаагского суда

Официальный представитель Апелляционного суда Гааги Линда Бун ван дер Дрифт сообщила ТАСС, что в настоящее время на рассмотрении находится апелляция, поданная бывшими акционерами компании ЮКОС. По ее словам, участниками дела «являются компании Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited, а также Российская Федерация».

Дата, когда состоятся слушания по апелляции экс-акционеров ЮКОСа, пока не определена — и, соответственно, отсутствует информация по срокам дальнейших процедур.

Истцы рассчитывают опротестовать вердикт Окружного суда Гааги, который, в свою очередь, 20 апреля признал недействительным решение Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге. Согласно этому решению Россия обязана была выплатить компаниям, связанным с бывшими акционерами ЮКОСа, около 50 млрд долларов.

ППТС расценил действия России в отношении ЮКОСа как экспроприацию инвестиций и, следовательно, нарушение 45-й статьи Энергетической хартии (Россия подписала этот документ, но так и не ратифицировала).

Однако впоследствии Окружной суд Гааги постановил, что Постоянная палата третейского суда не имела юрисдикции принимать решения по делу подобного рода, и освободил Россию от выплаты компенсации.