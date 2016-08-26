В интернете появилось объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона

На одном из российских популярных сайтов по продаже автомобилей появилось объявление о продаже одно из BMW Х6, которые были подарены призерам бразильских Олимпийских игр. Об этом сообщает ТАСС.

Автомобиль BMW X6 II (F16) 35i продавался в Химках 4 млн 670 тысяч рублей. Фотографиям сопутствовал текст: «Машина выдана самим призедентом России ВВ Путиным! За достижения на олимпийских играх в РИО 2016 а точнее за олимпийское золото!!!» (орфография оригинала сохранена – «Полит. ру»).

В настоящее время объявление неактивно. Это возможно по двум причинам – или продавец снял его, или уже продал машину.

25 августа президент России Владимир Путин принял в Кремле членов российской олимпийской сборной и вручил им государственные награды.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил им ключи от автомобилей BMW с олимпийской символикой.