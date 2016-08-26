В интернете появилось объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона
На одном из российских популярных сайтов по продаже автомобилей появилось объявление о продаже одно из BMW Х6, которые были подарены призерам бразильских Олимпийских игр. Об этом сообщает ТАСС.
Автомобиль BMW X6 II (F16) 35i продавался в Химках 4 млн 670 тысяч рублей. Фотографиям сопутствовал текст: «Машина выдана самим призедентом России ВВ Путиным! За достижения на олимпийских играх в РИО 2016 а точнее за олимпийское золото!!!» (орфография оригинала сохранена – «Полит. ру»).
В настоящее время объявление неактивно. Это возможно по двум причинам – или продавец снял его, или уже продал машину.
25 августа президент России Владимир Путин принял в Кремле членов российской олимпийской сборной и вручил им государственные награды.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил им ключи от автомобилей BMW с олимпийской символикой.
Первый чемпионской автомобиль Рио (BMW X6) выставлен на продажу за 4,67млн₽ https://t.co/Sq75Igy07T pic.twitter.com/QLtRNJ8kM9— Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 26 августа 2016 г.