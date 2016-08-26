Миллиардер Брэнсон покалечился при падении с велосипеда

Британский бизнесмен, сооснователь Virgin Group Ричард Брэнсон упал с велосипеда, повредив при этом лицо и порвав связку. Инцидент произошел на Верджин-Горда, в момент, когда уже стемнело, и миллиардер не заметил «лежачего полицейского» при быстром спуске с холма, пишет Daily Star.

«Я действительно думал, что умру, моя жизнь буквально промелькнула перед глазами. Я летел головой вперед к бетонной дороге, но, к счастью, мое плечо и щека взяли на себя основной удар», - сообщает Брэнсон.

Предприниматель был на прогулке вместе со своими детьми Холли и Сэмом. А первым человеком, прибывшем на место происшествия, была помощница Ричарда Хелен, которая только что вернулась из отпуска. «Я был так рад, что остался жив, что сразу начал шутить: «Я жив! По крайней мере, у Вас еще есть работа», - сказал миллиардер Хелен.

Напомним, что Ричард Брэнсон является одним из самых богатых жителей Великобритании по версии Forbes с состоянием более 5 млрд долларов США. Кроме того, он известен своими неординарными поступками, в том числе касающимися мировых рекордов.