Высший суд Франции приостановил запрет на буркини

Государственный совет Франции приостановил действие запрета на исламский купальный костюм буркини в Вильнев-Лубе. Об том сообщает Le Monde.

Лига прав человека и Комитет против исламофобии во Франции собираются оспорить временное решение суда, запретившего ношение буркини на пляжах. В настоящее время действие принятого закона в Вильнев-Лубе приостанавливается.

Подобный закон был принят в 30 других городах Франции, и будет действовать до тех пор, пока не будет оспорен в суде.

12 августа СМИ сообщили, что мэр французского Канна первым запретил появляться на пляжах города в буркини. Он заявил, что запрещает доступ в одежде, которая не соответствует «правилам приличия и принципам секуляризма» — отделения веры от государств.