Высший суд Франции приостановил запрет на буркини
Государственный совет Франции приостановил действие запрета на исламский купальный костюм буркини в Вильнев-Лубе. Об том сообщает Le Monde.
Лига прав человека и Комитет против исламофобии во Франции собираются оспорить временное решение суда, запретившего ношение буркини на пляжах. В настоящее время действие принятого закона в Вильнев-Лубе приостанавливается.
Подобный закон был принят в 30 других городах Франции, и будет действовать до тех пор, пока не будет оспорен в суде.
12 августа СМИ сообщили, что мэр французского Канна первым запретил появляться на пляжах города в буркини. Он заявил, что запрещает доступ в одежде, которая не соответствует «правилам приличия и принципам секуляризма» — отделения веры от государств.
Arrêtés « anti-burkini » : seules quatre communes ont verbalisé des femmes https://t.co/IoeOu6vi0N par @ViolaineMorin & @pierrebrt— Le Monde (@lemondefr) 26 августа 2016 г.