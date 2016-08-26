Силуанов пообещал помочь Кадырову с деньгами на курорт

Чеченский лидер Рамзан Кадыров на встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым попросил выделить дополнительное финансирование «Курортам Северного Кавказа», чтобы построить инфраструктуру горнолыжного курорта «Ведучи». Об этом сам глава Чечни сообщил в Instagram. По его словам, глава Минфина обещал «оказать помощь и поддержку».

Не так давно Кадыров заявлял, что курорт «Ведучи» получает «особое внимание» федерального центра. Он также отмечал, что там «успешно решаются вопросы инфраструктуры, включая прокладку дорог, обеспечение источником устойчивого электроснабжения».

Напомним, туристическая зона «Ведучи» была основана правительством РФ в Чечне в 2013 году, она имеет также статус особой экономической зоны. Стоимость проекта ее создания оценивается в 12-15 млрд рублей, из которых 3,5 млрд выразила готовность вложить сама Чечня.

Управляющей компанией турзоны «Ведучи» является структура «Курорты Северного Кавказа», которая также управляет «Архызом» в Карачаево-Черкессии и «Эльбрусом» в Кабардино-Балкарии.