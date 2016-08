Эмбер Херд потребовала от Деппа вдвое больше денег за развод

Эмбер Херд потребовала от Джонни Деппа вдвое увеличить сумму отчислений после развода. Об этом пишет Evening Standard.

Американская актриса собиралась передать 7 млн долларов отступных на благотворительность. Джонни Депп уже перечислил некоторую часть суммы на счет детской больницы Лос-Анджелеса от имени Эмбер Херд.

Однако актриса заявила, что таким образом он получит налоговый вычет на благотворительность. Адвокаты Херд потребовали увеличить сумму до 14 млн долларов. Они также настаивают на том, чтобы сумма была выплачена сразу, а не растягивалась на несколько лет.

Amber Heard calls on Johnny Depp to double his divorce pay out for charity https://t.co/cUtk4wIVQq