Кабмин предложил потратить на партнерство с казачеством 765 млн рублей

Правительство выступило с предложением вложить 40,1 млрд рублей в реализацию госпрограммы национальной политики. Эти средства предложено изъять из федерального бюджета, Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования. Соответствующее постановление правительства размещено на едином сайте нормативных правовых актов.

Средства планируется потратить в период с 2017 по 2025 годы.

Деньги пойдут на нужды девяти подпрограмм, цели которых — социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности, развитие этнокультурного многообразия народов России, обеспечение равенства прав и свобод и гармонизация национальных и межэтнических отношений.

Основной задачей программы называется укрепление единства российской нации и создание устойчивой системы государственно-общественного партнерства в сфере госполитики в отношении российского казачества.

Так, на развитие казачества предложено выделить 765 млн рублей. В результате численность казачьих обществ должна вырасти со 180 тысяч человек до 206 тысяч человек. Деньги пойдут на реализацию мероприятий с участием казаков, в том числе - по воспитанию молодежи в духе патриотизма. Их должно стать больше на 18% к 2025 году.

Социально-культурная адаптация мигрантов потребует 763 млн рублей, а профилактика ксенофобии, религиозной и расовой нетерпимости и борьба с фальсификацией истории и попытками подорвать общественно-политическую стабильность в России - 4,7 млрд рублей.

Наименьшие затраты кабмин заложил в укрепление статуса русского языка. Программа потребует 480 млн рублей.