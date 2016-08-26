МЭР предложило добавить Крыму 61 млрд рублей на дорогу и мост

Российское министерство экономического развития (МЭР) выступило с предложением о резком — на 61 млрд рублей — увеличении финансирования госпрограммы «Социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2020 года», следует из законопроекта, размещенного на Федеральном портале проектов нормативных актов.

Соответственно, общий объем финансирования Крыма в рамках государственной программы достигнет 736,6 млрд рублей (123 млрд рублей в нынешнем году, 181 млрд в 2017 году, 157,3 млрд в 2018 году, 101 млрд в 2019 году и 80 млрд рублей в 2020 году).

МЭР предлагает направить дополнительно выделенные средства на строительство и реконструкцию автомобильной дороги, соединяющей Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь (49 млрд рублей), а также на строительство моста через Керченский пролив (11,9 млрд рублей).

Напомним, ранее российские власти утвердили государственную программу по развитию Крыма в объеме 681 млрд рублей, но впоследствии, обсуждая дефицит бюджета и методы его экономии, рассматривали вариант сокращения госпомощи полуострову.