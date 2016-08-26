Видео дрифтующего перед ДПС гонщика проверит полиция

Столичная полиция начала проверку по видео, на котором водитель BMW, грубо нарушая правила дорожного движения, дрифтует вокруг автомобиля ДПС и скрывается на большой скорости. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в органах.

Инцидент произошел в районе Воробьевых гор. Видеоролик был выложен в Instagram пользователем под ником vkus.smerti, сообщает Lenta.ru.

«По факту видеоролика, размещенного в интернете, на котором водитель BMW грубо нарушает ПДД, управлением ГИБДД ГУ МВД по Москве начата проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - сообщили в полиции.

К настоящему времени стало известно, что владельцем BMW является учредитель компании, которая занимается торговлей и недвижимостью., - дополняет ТАСС.