Путин отправил в отставку восемь генералов

Указом президент России Владимира Путина освобождены от должности восемь генералов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уволены со службы первый заместитель руководителя Главного управления обеспечения деятельности СК Виталий Фролов, заместитель главы ГУ процессуального контроля в сфере противодействия коррупции Дмитрий Шершаков, заместитель главы МВД по республике Башкортостан Вячеслав Андреев, начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Антонов Вадим, заместитель начальника Академии управления МВД России Василий Быкадоров, начальник ГУ МВД по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Оренбургской области Петр Иванов, первый заместитель начальника ГУ вневедомственной охраны МВД Алексей Лаушкин, руководитель СУ СК по Тамбовской области Александр Тисковский.

Этим же указом президент назначил Аксенова Александра Анатольевича заместителем начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, полковника полиции Демиденко Дмитрия Павловича заместителем начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, полковника полиции Казакову Валентину Львовну заместителем начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, полковника внутренней службы Мулла Александра Анатольевича начальником главного управления министерства РФ по делам гражданской обороны по республике Хакассия, полковника полиции Полтанова Сергея Александровича заместителем начальника управления МВД по Саратовской области – начальником полиции.