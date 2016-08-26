«Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы

Сегодня, 26 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в ходе которой, в частности, определились будущие соперники двух принимающих участие в турнире российских команд — «Зенита» и «Краснодара». Спортивные журналисты считают, что первому футбольному клубу с результатами жеребьевки повезло — в отличие от второго.

«Зенит» играет в группе D, где конкуренцию ему составят голландский «АЗ Алкмар», израильский «Маккаби» и ирландский «Дандолк». Sportbox отмечает, что руководство российского футбольного клуба поставило перед тренерским составом и игроками задачу — непременно попасть в финал Лиги Европы.

ФК «Краснодар» попал в группу I, где ему предстоит встретиться с немецким «Шальке», австрийским «Ред Булл Зальцбург» и французской «Ниццей». «Шальке» — единственная команда турнира, у которой клубный рейтинг выше «зенитовского», — очень сильный соперник; впрочем, и остальные будущие противники «Краснодара» не менее опасны.