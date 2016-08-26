УЕФА поднял квоту сильнейшим чемпионатам Европы в групповом этапе ЛЧ

Новые правила проведения Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предусматривают гарантированные места в групповом этапе с сезона-2018/19 для четырех сильнейших футбольных национальных чемпионата европейских стран, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Победитель Лиги Европы будет получать путевку в групповой этап Лиги чемпионов (сейчас он может попасть в раунд плей-офф)», — говорится в сообщении.

В настоящее время действует другой принцип: три сильнейших чемпионата получают по три гарантированных места на групповом этапе турнира и по одному месту в раунде плей-офф квалификации. В нынешнем году это Испания, Германия и Англия.

Четвертому по силе чемпионату (в настоящее время это Италия) гарантированы лишь два гарантированных места на групповом этапе и одно в плей-офф квалификации.

Кроме того, новые правила УЕФА предполагают значительное увеличение отчислений клубам и лигам и введение четырехступенчатой системы распределения финансов — выплаты базового характера, за результат, по индивидуальным коэффициентам и за маркетинговый пул. Предполагается, что эта система в большей степени поощряет спортивные достижения, тогда как доля маркетингового пула, наоборот, снизится.