Власти запретили госзакупки 23 импортных продуктов

Правительство России опубликовало список импортных продуктов, которые нельзя закупать для нужд государственных и муниципальных предприятий. Эта мера не касается коммерческих закупок, поставок продовольственных товаров в магазины, торговые сети и коммерческие предприятия питания.

Ограничение вступает в силу с 3 сентября 2016 года. В перечень вошли 23 наименования — переработанная и консервированная рыба, икра и заменители икры, ракообразные и моллюски, говядина, телятина, свинина, мясо птицы, пищевые субпродукты, молоко и молочная продукция, шелушённый рис, сахар, соль и другие продукты.

Пищевые продукты, попавшие в список, «производятся в России и государствах ЕАЭС в достаточных объемах». Ограничение на их приобретение будут способствовать развитию производства продовольственных товаров в России и странах ЕАЭС, заявили в кабмине.