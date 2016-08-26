26 августа 2016, 19:29
Глава администрации президента Украины уйдет в отставку
Глава администрации президента Украины Петра Порошенко Борис Ложкин намерен уйти в отставку в ближайшее время. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении главы государства.
«Боря окончательно уходит. Он устал», — рассказал источник.
По его словам, Ложкин может уйти со своего поста перед началом политического сезона. Таким образом чиновник «хочет результата, а здесь, как оказалось, никто этого от него не ждет».
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