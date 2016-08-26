В турецкой мечети от падения люстры пострадали прихожане

11 человек получили ранения в результате падения люстры во время пятничной молитвы в мечети Ахмет-Бу Перл в районе Эмеральд в турецком городе Кайсери. Об этом пишет HaberTurk.

Повешенная сегодня большая люстра рухнула на собравшихся во время проповеди имама. Они получили травмы головы разной степени тяжести. Машины аварийно-спасательной службы отвезли их в ближайшие больницы.