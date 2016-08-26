26 августа 2016, 18:58
В турецкой мечети от падения люстры пострадали прихожане
11 человек получили ранения в результате падения люстры во время пятничной молитвы в мечети Ахмет-Бу Перл в районе Эмеральд в турецком городе Кайсери. Об этом пишет HaberTurk.
Повешенная сегодня большая люстра рухнула на собравшихся во время проповеди имама. Они получили травмы головы разной степени тяжести. Машины аварийно-спасательной службы отвезли их в ближайшие больницы.
Cami cemaatinin üzerine avize düştü: 11 yaralı https://t.co/GZW4nhxFNn pic.twitter.com/QQGunRPQVB— Haberturk (@Haberturk) 26 августа 2016 г.
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