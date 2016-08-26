В Люберцах перекрыли движение из-за сообщений о бомбе

В Единую Дежурную диспетчерскую службу в 12:30 поступило сообщение об обнаружении предположительно взрывного устройства на остановке общественного транспорта на Октябрьском проспекте города Люберцы, сообщается на портале администрации города.

Отмечается также, что на место чрезвычайного происшествия выехали сотрудники полиции, ФСБ, прокуратуры, МЧС и администрации Люберецкого района. Движение автотранспорта полностью перекрыто по Октябрьскому проспекту на пересечении с улицей Смирновская, работают взрывотехники.

Информация о возможном взрывном устройстве на остановке уточняется.